Celo adalah ekosistem blockchain yang berfokus pada peningkatan adopsi mata uang kripto di antara pengguna smartphone. Ini adalah koin terbesar ke-64 berdasarkan peringkat pasar dan naik 7% hari ini. Artikel ini menjelaskan apa itu Celo, apakah layak dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Celo hari ini.

Nilai jual unik utama Celo terletak pada fokusnya pada pengguna smartphone. Perusahaan berpendapat bahwa jumlah pemilik smartphone meningkat secara eksponensial, tetapi jumlah orang yang menggunakan mata uang kripto meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih lambat.

Mata uang kripto jauh lebih cocok untuk wilayah di mana sebagian besar populasi tidak memiliki akses ke sektor perbankan, tetapi masih memiliki smartphone.

Menjembatani kesenjangan antara kedua teknologi tersebut adalah tujuan Celo, bersama dengan upaya mengefektifkan manfaat DeFi dengan mendukung pembuatan DApps dan kontrak cerdas.

Dioptimalkan untuk perangkat seluler, blockchain Celo secara otomatis menghitung biaya transaksi, dan juga memungkinkan pengguna membayar gas fee yang menggerakkan transaksi dalam mata uang apa pun.

Prediksi harga hanya boleh dianggap sebagai opini yang terinformasi dari seorang analis pasar. Mengingat sangat sulitnya membuat prediksi yang akurat, luangkan waktu untuk melihat bagaimana harga Celo akan berkembang sebelum melakukan investasi.

Wallet Investor percaya Celo bisa menjadi investasi yang bagus. Harganya bisa naik dari $5,75 menjadi $7,42 dalam satu tahun. Ini membawa potensi penghasilan menjadi +29% dalam satu tahun. Dalam lima tahun, 1 Celo akan bernilai $17.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 4, 2022