Kin Anda dapat Membeli EBT, Koin Baru Terpanas Saat Ini

Setiap kali peristiwa besar terjadi di pasar – di hampir semua pasar – mata uang kripto yang mencerminkannya segera mengikuti.

Setelah Elon Musk membeli Twitter, faktanya benar-benar tercermin: kita sekarang mengenal token yang disebut Elon Buys Twitter (EBT). Token tersebut naik 3.000% di jam Asia hari ini dan harganya terus tumbuh.

Jika Anda ingin tahu apa itu EBT, apakah itu dapat memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli EBT, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Karena EBT adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli EBT menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli EBT sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Pancakeswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk EBT.

EBT memberi pembuat meme kesempatan untuk memonetisasi karya mereka. EBT dibuat untuk membantu pembuat meme yang bercita-cita tinggi untuk menunjukkan bakat mereka.

Platform ini sedang dalam proses mengembangkan beberapa fitur yang menghasilkan pendapatan. Ada rencana untuk meluncurkan serangkaian game santai dengan peluang sistem P2E.

Tujuan jangka panjangnya adalah untuk memantapkan dirinya sebagai pemimpin industri di sektor DeFi.

EBT pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Elon Buys Twitter (EBT) adalah aset yang sangat baru dan tidak ada prediksi yang dapat diandalkan. Hanya Price Prediction yang berani membuat perkiraan, tetapi agak meleset. Mereka memperkirakan EBT akan bernilai $0,000003 tahun depan, yang merupakan harga saat ini.

Elon about to bring back everyone banned on Twitter pic.twitter.com/PVnb4Zu7ZU

— Tim Pool (@Timcast) April 25, 2022