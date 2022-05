Kini Anda dapat Membeli KNC, Token yang Naik 33% Hari Ini

Token Kyber Network tersebut naik 22% kemarin dan naik sepertiga lagi hari ini, menguji ulang level tertinggi dari minggu lalu. Bagaimana pergerakan harganya untuk ke depan?

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang KNC: apa itu KNC, apakah layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli KNC sekarang.

KNC adalah token bawaan dari Kyber Network Crystal v2, yang menggambarkan dirinya sebagai pusat likuiditas DeFi multi rantai teratas. KNC mengumpulkan likuiditas dari berbagai sumber untuk menyediakan transaksi yang aman dan instan pada aplikasi terdesentralisasi (DApp).

Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan DEX, DApp DeFi, dan pengguna lain agar dapat mengakses kumpulan likuiditas yang memberikan harga terbaik. Semua transaksi di jaringan ini terjadi secara on-chain, yang berarti setiap penjelajah blok Ethereum dapat memverifikasinya dengan mudah.

Berbagai proyek dapat dibangun di atas Kyber agar dapat menggunakan layanannya, seperti agregasi likuiditas, penyelesaian untuk token secara instan, dan model bisnis yang dapat disesuaikan.

KNC pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan nilai saja.

Digital Coin memperkirakan KNC akan mencapai $3,99 pada tahun 2023 sebelum turun ke $3,83 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, KNC akan bangkit kembali, mencapai $5,28. Mereka memperkirakan penurunan lagi menjadi $4,83 pada tahun 2026 sebelum pulih ke $6 pada tahun 2027.

