Libero adalah token dari Libero Financial, yang menggambarkan dirinya sebagai staking otomatis terbaik dan protokol farming multichain DeFi 3.0. Libero menembus harga $0,01 dan mencatatkan volume perdagangan $7,5 juta dalam 24 jam terakhir. Token ini telah naik lebih dari sepertiga hari ini.

Anda datang ke tempat yang tepat jika Anda tertarik dengan detail seputar Libero dan tempat terbaik untuk membeli Libero sekarang.

Karena LIBERO adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli LIBERO menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LIBERO sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka SushiSwap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk LIBERO.

Libero Financial menawarkan APY tetap tertinggi di dunia, 158,894% yang mengesankan. Ini memiliki fitur staking dan compounding otomatis di dompet pengguna. Anggota komunitas mendapatkan hadiah setiap setengah jam, mencapai 48 hadiah sehari.

Farming multichain DeFi 3.0 mendukung imbalan yang tinggi. 2 – 4% pasokan token dibakar setiap minggu untuk mencegah inflasi.

Libero Financial juga mengklaim tokennya bebas dari penipuan rug pull. Tokennya tidak dicetak ke dompet dan pencetakan diaudit oleh THOREUM & RugFreeCoins.

Libero melonjak karena beberapa alasan lain. Kapitalisasi pasarnya baru mencapai $50 juta. Berkat aksi jual besar-besaran (whale dumping) senilai $405.000 hari ini, total dana token ini melebihi $1 juta.

Libero adalah aset yang relatif baru dan sulit untuk mengatakan bagaimana harganya akan berkembang. Banyak faktor yang tidak terduga dapat mempengaruhinya. Jika Anda memutuskan untuk membeli Libero, kami menyarankan Anda untuk berhati-hati.

Digital Coin Price memprediksi kenaikan jangka panjang. Koin ini akan diperdagangkan seharga $0,058 pada tahun 2031.

Price Prediction memiliki perkiraan bullish, di mana harga token ini akan mencapai setidaknya $0,02 tahun depan, lalu $0,03 pada tahun 2024. Mereka memperkirakan 1 LIBERO akan diperdagangkan setidaknya $0,046 pada tahun 2025.

Dang $LIBERO keeps breaking ATH after ATH, just wont stop. Price goes up even after a sell off occurs. It wil consolidate at somepoint, but at what price and when who knows? As for me, I'll just keep HODLing mine since its all profit for me from here.#libero #BSCGems pic.twitter.com/kvK8a4eKPV

— CryptoMemes (@CryptoMemesfind) February 9, 2022