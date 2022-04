LINA adalah token protokol Linear Finance, yang menyebut dirinya sebagai protokol lintas rantai dan aset delta one pertama untuk memperdagangkan aset likuid dengan mulus.

Tim di balik protokol ini mencapai banyak tonggak penting baru-baru ini dan LINA naik lebih dari 50% sebagai hasilnya.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang Linear Network dan koinnya, termasuk apa itu LINA dan di mana membelinya.

Karena LINA adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli LINA menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LINA sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk LINA.

Linear Network dapat membuat aset sintetis dengan likuiditas tak terbatas. Proyek ini membuka aset tradisional seperti komoditas, valas, indeks pasar, dan sektor tematik lainnya kepada pengguna mata uang kripto dengan mendukung pembuatan token aset sintetis.

Protokol ini terdiri dari berbagai produk seperti Linear.Buildr, DApp yang digunakan untuk mengelola token yang menggunakan Linear (LINA) dan lainnya sebagai jaminan. Pertukaran secara khusus dibuat untuk memungkinkan perdagangan berbagai token dengan waktu konfirmasi yang cepat dan keamanan yang kuat.

LINA adalah token ERC-20 yang dibangun di jaringan Ethereum, di mana tujuan utamanya adalah untuk digunakan dalam tata kelola komunitas dari protokol tersebut. Semua pemegang token memiliki akses ke Linear DAO, memungkinkan mereka untuk memberikan suara pada inisiatif dan proposal yang berbeda.

LINA pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angka saja.

Uptobrain mengutip para ahli yang mengatakan LINA akan terus meningkat. Saat ini nilainya sekitar 3 sen, tetapi para ahli memperkirakan LINA akan mencapai sekitar $0,23 pada akhir 2024.

