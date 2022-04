KNC Naik 17% Hari Ini: Tempat Terbaik untuk Membeli KNC

KNC adalah token dari Kyber Network, yang mengalami ekspansi ke sepuluh blockchain yang berbeda, terintegrasi dengan Uniswap v3 dan mengambil bagian dalam insentif pengembang baru Avalanche. Hal ini menyebabkan kenaikan harga token KNC sebesar 50% kemarin.

KNC terus reli hari ini, naik sekitar 17% pada saat penulisan. Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang Kyber Network dan KNC, termasuk apa itu KNC dan di mana tempat membeli KNC.

Karena KNC adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli KNC menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli KNC sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk KNC.

KNC adalah token Kyber Network, hub protokol likuiditas yang mengumpulkan likuiditas dari berbagai sumber untuk menyediakan transaksi yang aman dan instan pada aplikasi terdesentralisasi (DApp).

Tujuan utama Kyber Network adalah untuk memungkinkan DApp di DeFi, pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan kemudahan bagi pengguna lain untuk mengakses kumpulan likuiditas yang memberikan harga terbaik.

Semua transaksi di Kyber bersifat on-chain, yang berarti dapat dengan mudah diverifikasi menggunakan penjelajah blok Ethereum apa pun.

Berbagai proyek dapat dibangun di atas Kyber untuk memanfaatkan semua layanan yang ditawarkan oleh protokol, seperti penyelesaian instan untuk token, agregasi likuiditas, dan model bisnis yang dapat disesuaikan.

Kyber berupaya memecahkan masalah likuiditas di industri keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan memungkinkan pengembang membangun produk dan layanan tanpa harus khawatir tentang likuiditas untuk kebutuhan yang berbeda.

KNC pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angka saja.

Wallet Investor memperkirakan peningkatan jangka panjang; lebih khusus lagi, harga KNC diperkirakan akan menjadi $9,2 pada April 2027. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +250%. Jika Anda menginvestasikan $100 pada KNC sekarang, Anda akan memiliki $350 pada tahun 2027.

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022