Komodo menguat pada hari Senin meskipun koin lain di pasar mengalami penurunan besar. Harganya meningkat di tengah berita bahwa koin ini akan mengintegrasikan dukungan untuk 13 blockchain. Komodo juga mengungkapkan rencana untuk koleksi NFT.

Setelah sedikit menurun pada hari Selasa, Komodo terus reli. Panduan ini memiliki semua info yang Anda butuhkan untuk memutuskan apakah Anda harus membelinya sekarang dan di mana tempat membeli Komodo.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Komodo menggambarkan dirinya sebagai platform multi-rantai yang terbuka dan dapat disusun. Dengan akar pengembangan blockchain kembali ke 2014, Komodo dilaporkan sebagai salah satu pelopor arsitektur multi-rantai di dunia blockchain.

Komodo berfokus pada penyediaan solusi blockchain ramah bisnis yang aman, terukur, dapat dioperasikan, serta dapat disesuaikan.

Rangkaian teknologi Komodo saat ini, kerangka kerja Antara, menawarkan alat untuk pengembangan blockchain end-to-end.

Ini termasuk Smart Chain khusus aplikasi yang dapat disesuaikan dengan perpustakaan modul bawaan dan API terbuka untuk membangun aplikasi berbasis blockchain.

Komodo bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan lakukan riset pasar sebelum membuat komitmen.

Price Prediction optimis dengan Komodo. Mereka memperkirakan harga minimumnya $1,08 tahun depan. Itu bisa naik menjadi $1,29, diperdagangkan rata-rata $1,11 sepanjang tahun.

Pada tahun 2024, 1 KMD akan diperdagangkan setidaknya $1,60. Itu bisa mencapai $1,88 dengan harga perdagangan rata-rata $1,64. KMD akan memecahkan $2 pada tahun berikutnya. Harga minimumnya pada tahun 2025 adalah $2,42.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022