Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga mengatakan minggu ini bahwa Rusia menggunakan aset digital untuk menghindari sanksi .

Pendiri pertukaran kripto yang berbasis di Ukraina, Kuna, dan manajer Crypto Fund Ukraina Michael Chobanian menyarankan bahwa Binance perlu diselidiki untuk kemungkinan kolusi dengan Rusia atas sanksi yang dijatuhkan.

Dalam komentar yang dilaporkan oleh CoinDesk pada hari Kamis, Chobanian meminta Uni Eropa mengambil langkah tersebut untuk menentukan apakah memang pertukaran kripto terkemuka tersebut telah “bekerja sama” dengan Rusia untuk membantu pemerintah Putin menghindari sanksi.

Chobanian, yang juga pimpinan Asosiasi Blockchain Ukraina, mengatakan pada publikasi bahwa dia akan meminta maaf jika penyelidikan membuktikan Binance tidak melakukan kesalahan. Tetapi dia menambahkan bahwa jika itu dikonfirmasi, maka UE perlu menanganinya.

Tuduhan itu muncul minggu lalu, dengan Binance bergerak untuk membantah tuduhan dari pendiri pertukaran kripto Kuna tersebut.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022