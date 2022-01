Lucid Lands turun 20% hari ini: Saatnya membeli Lucid Lands?

Harga live Lucid Lands hari ini adalah $0,057 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $3,3 juta. Lucid Lands turun 19,60% dalam 24 jam terakhir. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Lucid Lands, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena LLG adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli LLG menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LLG sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka SushiSwap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk LLG.

Lucid Lands adalah game play-to-earn NFT terdesentralisasi pertama di jaringan BSC yang mengintegrasikan NFT gaming animasi 3D dan pasar NFT kolektif 2D unik yang dihasilkan komputer. Setiap Pahlawan NFT unik akan memiliki nilai intrinsik yang melengkapi kelangkaannya dan dapat diperdagangkan di pasar. Pahlawan NFT yang bisa dikoleksi ini digunakan di dalam game yang akan menggabungkan harga dasar menurut atribut dan aktivitasnya.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Lucid Lands mungkin bernasib buruk saat ini, tetapi prediksi harga terkait koin ini memiliki prospek bullish. Pada tahun 2022 harga Lucid Lands diprediksi akan mencapai level minimal $0,066. Harga LLG dapat mencapai level maksimum $0,079 dengan harga perdagangan rata-rata $0,068. Diperkirakan harganya akan mencapai minimal $0,100 pada tahun 2023. Harga Lucid Lands dapat mencapai level maksimum $0,11 dengan harga rata-rata $0,10 sepanjang tahun 2023.

Pada tahun 2024 harga Lucid Lands diprediksi akan mencapai level minimal $0,14.

🚀@Lucid_Lands is still on the upwards trend.

After our previous call at $7.8M M.cap, It is now sitting at $9.4M M.cap

☑️Currently trending No 2 on CMC

☑️Top #4 most watched on https://t.co/303PCPjGJJ

Could be one to watch 👀#Whalecointalk #Lucidlands #BSCGems

NFA-DYOR pic.twitter.com/iDSIMDD7wF

— Whale Coin Talk 🐳 (@WhaleCoinTalk) January 4, 2022