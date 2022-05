Dengan latar belakang kesuraman pasar yang meluas, token MKR dari Maker DAO menjadi secercah harapan. Lalu lintas situsnya secara global terus meningkat, dengan sebagian besar tampaknya berasal dari Polandia, Korea, Jepang, dan Rusia.

Maker mengungkapkan tanggal peluncuran AstraProtocol yang sangat dinanti-nantikan baru-baru ini. Token ASTR akan diluncurkan ke blockchain mereka pada akhir bulan ini.

Maker adalah salah satu dari sedikit mat uang kripto yang berada di zona hijau hari ini, naik lebih dari 2% pada saat penulisan.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang ekosistem dan koin Maker, termasuk apa itu Maker dan tempat terbaik untuk membelinya.

Maker (MKR) adalah token tata kelola dari Maker Protocol dan MakerDAO, yang masing-masing merupakan platform perangkat lunak dan organisasi yang terdesentralisasi. Mereka memungkinkan pengguna untuk meluncurkan dan mengelola stablecoin DAI.

Token MKR memberi pemegang hak suara atas pengembangan Maker Protocol, tetapi tidak membayar dividen kepada mereka. Dengan keberhasilan DAI, nilai keduanya diperkirakan akan mengalami apresiasi.

Ekosistem Maker adalah salah satu proyek pertama dan paling stabil dalam keuangan terdesentralisasi. MKR memungkinkan pemegang mengambil bagian dalam tata kelola DAI secara langsung, yang menjadikannya unik.

Setiap pemegang dapat memberikan suara pada perubahan prospektif di Maker Protocol. Pengaruh mereka tergantung pada ukuran saham MKR mereka.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Digital Coin Price memprediksi lintasan harga positif untuk Maker:

Wallet Investor tidak begitu optimis, memprediksi penurunan harga yang cukup besar untuk Maker. Analis tersebut memperkirakan Maker akan turun lebih dari 60% dalam setahun.

Today, the D3M is providing +247 million of fresh liquidity in Dai to @AaveAave 🚰

Let’s do a quick overview of the Direct Deposit Module (D3M)

How is it working now?

How would it work in the near future?

👇

1/ pic.twitter.com/NXc3yieB5N

— Maker (@MakerDAO) April 27, 2022