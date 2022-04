McLaren Bergabung ke Metaverse dengan Meluncurkan MSO LAB

Pabrikan mobil mewah Inggris McLaren Automotive telah meluncurkan McLaren Special Operations (MSO) LAB ketika menjelajah ke dunia metaverse dan Web3. MSO LAB akan menampung NFT McLaren edisi terbatas eksklusif yang akan segera diluncurkan.

Menurut pengumuman resmi dari McLaren, MSO LAB adalah langkah pertama McLaren untuk bergabung ke metaverse dan diciptakan untuk “menjelajahi kinerja masa depan.”

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB pada dasarnya akan menjadi hub yang memungkinkan anggota dengan pemikiran sama untuk berkolaborasi dalam komunitas digital. MSO LAB berencana untuk mengungkap beberapa fitur lain seperti penambahan fasilitas dan hadiah eksklusif termasuk tur virtual di pusat teknologi MSO LAB, akses khusus anggota ke berbagai saluran, dan undangan ke acara khusus yang diadakan oleh MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022