Pasar mata uang kripto pulih dari kemerosotan yang dialaminya awal pekan ini.

Pasar mata uang kripto mengalami awal yang sulit untuk minggu ini. Sejak awal minggu, pasar telah kehilangan lebih dari $200 miliar. Namun, perlahan pulih, dengan pasar naik lebih dari 1% dalam 24 jam terakhir.

Total kapitalisasi pasar mata uang kripto saat ini berada di atas $2 triliun lagi. Bitcoin dapat menargetkan level psikologis $45rb jika pasar dapat melanjutkan momentum positif ini.

Ether juga naik lebih dari 2% selama 24 jam terakhir dan diperdagangkan di atas $3.200.

NEAR, token bawaan dari Near Protocol adalah kripto dengan kinerja terbaik di antara 20 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Koin ini naik lebih dari 25% selama 24 jam terakhir, mengungguli mata uang kripto utama lainnya.

Katalis utama di balik pergerakan ini adalah peluncuran Near Wallet Selector. Tim Near Protocol mengumumkan peluncuran Near Wallet Selector beberapa jam yang lalu.

Menurut tim, pengguna sekarang dapat memilih dompet pilihan mereka melalui sebuah pop-up, membuat interaksi dengan Near Protocol menjadi lebih sederhana dan lebih mudah.

The NEAR Wallet Selector is live. 💥

Users can now select their preferred wallet in a pop-up, making interacting with the @NEARProtocol simpler and easier.

Try it out and read more about it here 🔽https://t.co/SR9npkMbXT

— NEAR Protocol (@NEARProtocol) April 7, 2022