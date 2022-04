Mengapa RACA Melonjak 20% di Hari Minggu dan Turun Kembali?

Token RACA melonjak dari $0,0018 menjadi $0,0021, naik 20% pada dini hari Minggu pagi. RACA kemudian turun dan pada saat penulisan diperdagangkan pada $0,001831, penurunan 7,27% selama 24 jam terakhir.

Meskipun harganya naik sekitar 39,7% selama 30 hari terakhir, koin ini telah turun belakangan ini dengan hari Minggu menjadi satu-satunya pengecualian. Secara umum, harga RACA telah turun 17,9% selama tujuh hari terakhir.

Tetapi mengapa RACA melonjak dan kemudian turun dalam beberapa jam setelah lonjakan tersebut? Pada artikel ini, kami akan mengklarifikasi semua ini, gulir ke bawah untuk informasi lebih lanjut.

Sebelum kita mendalami pergerakan harga RACA, mari kita pahami dulu apa itu Radio Caca (RACA).

Radio Caca adalah token bawaan Universal Metaverse (USM) dan juga merupakan manajer eksklusif NFT “Maye Musk Mystery Box”.

USM dibuat oleh USM Lab dan merupakan dunia virtual planet 3D di mana pengguna dapat memiliki tanah, membangun gedung seperti toko dan galeri seni, dan juga membuat serta bermain game.

Sekarang mari kita bahas alasan mengapa koin tersebut melonjak sebelum penurunan saat ini.

Ada tiga alasan utama mengapa harga RACA melonjak pada hari Minggu, dan alasan tersebut adalah terdaftar di pertukaran dan penyedia layanan kripto utama, peluncuran NowPayment Radio Caca, dan rumor terdaftar di Binance.

Setelah Binance memposting panduan tentang bagaimana pengguna dapat membeli RACA di pertukaran dan situs resmi media sosialnya, desas-desus mulai menyebar dan tidak hanya harga token RACA yang naik tetapi jumlah pencarian untuk kripto tersebut juga meningkat.

RACA muncul di tempat kedua dari mata uang yang paling banyak diperdagangkan pada hari itu setelah ditampilkan pada pencarian trending bersama GTM dan ApeCoin.

Namun, Binance menyoroti posting tersebut dengan menjelaskan bahwa token tersebut belum tersedia di platform-nya selain para penggemar kripto yang optimis bahwa RACA akan segera terdaftar seperti yang pernah terjadi sebelumnya dengan kripto lainnya.

Pada minggu lalu, penyedia layanan dan pertukaran kripto utama telah mengumumkan bahwa mereka akan mendaftarkan RACA karena telah menggambarkan pertumbuhan luar biasa dalam ekosistemnya. Beberapa dari perusahaan tersebut adalah Bybit, Huobi, Phemex, dan ChangeNow.

Alasan lain untuk kenaikan dan prestasi luar biasa untuk Radio Caca adalah pengumuman tentang penjualan dan pembelian tokennya melalui berbagai pasangan fiat seperti RUB, EUR, TRY, UAH, USD, dan GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022