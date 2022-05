Karena ketidakpastian di pasar, koin HERO telah menjadi salah satu mata uang kripto paling fluktuatif selama sebulan terakhir. Koin ini kemarin melonjak lebih dari 5% tetapi kemudian turun 8,74% hari ini.

Tetapi mengapa harganya naik kemarin dan mengapa kenaikannya terlalu sedikit. Pada artikel ini, kita akan melihat kemungkinan alasan di balik tren kenaikan kemarin.

Namun sebelum kita mendalami alasannya, pertama-tama kita perlu memberitahu mereka yang mungkin pertama kali mendengar istilah ‘Metahero’.

Singkatnya, Metahero adalah metaverse koin kripto yang diluncurkan pada Juli 2021 dengan visi untuk menciptakan dunia digital ultra-realistis di mana pengguna dapat memindai manusia dan objek di dunia nyata ke dalam Metaverse.

Metahero bermitra dengan perusahaan teknologi pemindaian 3D 16k terkemuka dan terkemuka di industri game, Wolf Digital World (WDW), untuk membantu visinya.

Salah satu alasan utama mengapa harga Metahero naik adalah perkembangan saat ini yang sedang mereka upayakan, dengan yang terbaru adalah menjadi sponsor dari acara FAME MMA di mana mereka akan membuat pemindai perjalanan pertama mereka (Metascanner) tersedia di situsnya. Semua pengguna akan memiliki kesempatan untuk melihat yang satu ini.

Acara ini dijadwalkan berlangsung bulan depan, pada 14 Mei.

Alasan lain yang sangat berkontribusi pada tren bullish baru-baru ini adalah Everdome (Metahero Metaverse) yang telah menyelesaikan snapshot perilisan NFT Genesis minggu lalu.

Pemegang DOME (Token bawaan Everdome) akan diizinkan untuk mengklaim kunci pendiri ke Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022