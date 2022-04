Monero adalah Pemenang Terbesar di Deretan 100 Teratas

Token privasi Monero menikmati lonjakan popularitas ketika Rusia menginvasi Ukraina dan terus meningkat sejak saat itu. Salah satu alasannya adalah keamanan dari serangan hacker.

Pada hari di mana pasar kripto sedang suram, Monero menjadi satu-satunya pemenang. Monero telah naik 11% dalam 24 jam terakhir.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Monero, panduan ini cocok untuk Anda.

Binance telah tumbuh secara eksponensial sejak didirikan pada 2017 dan sekarang salah satunya, jika bukan pertukaran cryptocurrency terbesar di pasaran.

Monero bertujuan untuk mencapai tingkat desentralisasi setinggi mungkin, di mana pengguna tidak perlu mempercayai orang lain di jaringan.

Token XMR-nya benar-benar sepadan, artinya detail tentang transfer kripto, pengirim, dan penerima disembunyikan secara default. Menurut pendukung Monero, koin iin memiliki keunggulan dibandingkan koin privasi lainnya seperti Zcash, yang “transparan selektif.”

Monero menggunakan teknologi tanda tangan cincin untuk menyembunyikan data ini. Output transaksi sebelumnya pada blockchain dipilih dan berfungsi sebagai umpan, yang berarti bahwa pengamat luar tidak dapat mengetahui siapa yang menandatanganinya.

Untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat ditautkan satu sama lain, Monero membuat alamat siluman satu kali untuk setiap transaksi.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Monero saat ini diperdagangkan hanya di bawah $245. Menurut Price Prediction, MOnero akan mencapai $1.317 pada tahun 2026, menjadikannya investasi yang bagus.

Menurut Smartereum, harga Monero akan menjadi tiga kali lipat pada tahun 2026. Long Forecast jauh lebih tidak bullish, memperkirakan bahwa Monero akan diperdagangkan sekitar $288 dalam dua tahun.

