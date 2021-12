Monero telah mengalami kenaikan yang stabil sejak memenuhi janjinya akan sebuah pertukaran terdesentralisasi yang dibangun di atas privasi, kecepatan, dan biaya rendah. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Monero, apakah layak dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Monero sekarang, simak panduan singkat ini.

Monero diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan sederhana: memungkinkan transaksi dilakukan secara pribadi dan anonim. Meskipun umumnya dianggap bahwa BTC dapat menyembunyikan identitas seseorang, seringkali mudah untuk melacak pembayaran kembali ke sumber aslinya karena blockchain bersifat transparan. Di sisi lain, XMR dirancang untuk mengaburkan pengirim dan penerima melalui penggunaan kriptografi tingkat lanjut. Tim di belakang Monero mengatakan privasi dan keamanan adalah prioritas terbesar mereka, dengan kemudahan penggunaan dan efisiensi di urutan kedua. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pengguna — terlepas dari seberapa kompetennya mereka secara teknologi. Secara keseluruhan, XMR bertujuan untuk memungkinkan pembayaran dilakukan dengan cepat dan murah tanpa takut akan sensor.

Monero bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi bisa membalikkan keuntungannya dengan mudah. Lakukan riset pasar dan baca prediksi harga sebelum Anda memutuskan apakah itu layak untuk dibeli. Bagian berikut mungkin membantu.

CoinPriceForecast memprediksi XMR bernilai $260 pada akhir tahun 2022. DigitalCoinPrice bahkan lebih bullish. Situs ini mengantisipasi harga $335 pada akhir tahun 2022. WalletInvestor serupa dalam prediksinya sendiri, memperkirakan koin tersebut mencapai $321 dalam jangka waktu yang sama. Prediksi bullish tertinggi datang dari Gov Capital, yang memperkirakan Monero naik hampir dua kali lipat selama tahun depan. Situs ini menargetkan harga $ 379 untuk koin tersebut pada tahun 2022.

Exciting to see the promise of a decentralized exchange built on the privacy, speed, and low fees of the #Monero network getting closer to realization!

Follow @HavenoDEX and check out their open bounties if you'd like to earn some $XMR and help:https://t.co/jwUHNy18CE https://t.co/7AxtXH1I1t

— Monero || #xmr (@monero) December 28, 2021