Koin Ini mungkin diperdagangkan untuk sepersekian sen sekarang, tetapi MultiFarmCapital menunjukkan janji besar. Token asli yield farming dan protokol pembagian keuntungan eksperimental ini dengan mudah mengalami kenaikan yang paling tinggi saat ini. Baca terus untuk mengetahui apa itu Multi-Farm Capital dan tempat terbaik untuk membelinya hari ini.

Karena MFC adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli MFC menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli MFC sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk MFC.

Multi-Farm Capital adalah protokol pembagian keuntungan dan yield farming eksperimental yang dikembangkan dan diluncurkan pada blockchain Ethereum. Biaya transaksi dari perdagangan dikumpulkan dalam perbendaharaan yang kemudian digunakan untuk yield farming pada berbagai blockchain lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi gas fee. Keuntungan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk membeli kembali $MFC dalam rangka meningkatkan valuasinya. Selain itu, pemegang token ini mendapatkan persentase biaya transaksi dalam bentuk token $MFC.

MFC ditambahkan ke CoinMarketCap kurang dari tiga bulan yang lalu. Baik harga maupun kapitalisasi pasarnya diperkirakan akan sangat fluktuatif dan para pedagang harus sangat berhati-hati jika mereka memutuskan untuk berinvestasi di MFC. Ada kemungkinan bahwa koin ini akan naik secara dramatis, tetapi kemungkinan penurunannya juga sebanding.

Token tersebut telah menjauh dari radar sebagian besar analis besar. Prediksi yang ada terlalu bearish. Misalnya, Price Prediction memperkirakan harga rata-rata MFC mungkin turun menjadi $0,00000006 pada akhir tahun ini. Saat ini MFC diperdagangkan pada $0,000001. Digital Coin Price memperkirakan penurunan ke $0,00000019 dalam jangka waktu yang sama.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021