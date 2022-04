Solusi yang dikembangkan oleh Multichain, yang menggunakan MULTI sebagai kripto bawaannya, memungkinkan hampir semua blockchain untuk saling terhubung. Token tersebut melonjak di tengah berita tentang serangkaian perkembangan positif dan telah naik 43% pada waktu siaran pers.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang MULTI: apa MULTI, apakah layak dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli MULTI sekarang.

Karena MULTI adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli MULTI menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli MULTI sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk MULTI.

MULTI melonjak karena berita bahwa sekarang telah mendukung total 41 blockchain dan sedikit di bawah 2.000 token. Protokol router lintas rantainya mendukung persilangan rantai antara Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana, dan banyak lagi.

Multichain adalah infrastruktur untuk interoperabilitas aset on-chain, yang diharapkan menjadi router utama untuk Web3. Berganti nama dari Anyswap, MULTI bertujuan untuk melayani kebutuhan blockchain yang berbeda dan beragam sehingga mereka dapat terhubung satu sama lain.

Multichain menyebut dirinya sebagai cara yang cepat, aman, terjangkau, dan andal untuk bertukar data dan nilai serta melakukan kontrol antar rantai.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Tech News Leader memperkirakan MULTI dapat naik hingga $17,58 dalam satu tahun dan $58,28 dalam 5 tahun, serta menembus $400 dalam satu dekade.

Digital Coin Price jauh lebih bullish, memperkirakan kenaikan menjadi $31,19 pada akhir tahun ini. Pada 2023, mereka memperkirakan koin ini akan diperdagangkan minimal $29,09. MULTI bisa mencapai $35,04 dan akan berada di kisaran $27 – $37 pada tahun 2024.

#Shifters, You thought we gonna slow down? 👀

We present you the Top #Metaverse Index Portfolio!

🌊 You can now provide liquidity to:

multiMANA

multiSAND

multiAXS

multiAPE

🚜 APR: 63%@decentraland @AxieInfinity@TheSandboxGame @BoredApeYC

More portfolios are on the way! pic.twitter.com/uNXy3pXIiv

— Blueshift (@blueshiftfi) April 4, 2022