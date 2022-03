Presiden El Salvador Nayib Bukele pada hari Rabu menyatakan kekecewaannya pada pemerintah AS atas apa yang disebutnya sebagai ketakutan akan upaya negara tersebut di sekitar hukum Bitcoin-nya.

Komentar Bukele muncul setelah berita bahwa Senat AS akan memberikan suara pada RUU yang menyentuh adopsi Bitcoin El Salvador.

RUU yang disebut “Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act,” melewati tahap komite dan akan dilakukan pemungutan suara di hadapan Senat AS.

'ACES' diperkenalkan pada bulan Februari dan sedang diunggulkan sebagai penyangga terhadap segala kemungkinan risiko yang terkait dengan adopsi BTC oleh El Salvador sebagai alat pembayaran yang sah.

" Tidak pernah dalam mimpi terliar saya, saya tidak pernah berpikir bahwa Pemerintah AS akan takut dengan apa yang kami lakukan di sini ," kata Bukele dalam sebuah komentar.

Sesuai undang-undang, anggota parlemen AS 'khawatir' Hukum Bitcoin El Salvador dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan AS. Promotor RUU tersebut dilaporkan mendorong rancangan ini sebagai bagian dari kerangka peraturan untuk membantu mengurangi potensi risiko, termasuk organisasi kriminal dan bahkan pemberdayaan Cina.

Jika dipilih menjadi undang-undang, Departemen Negara Bagian dan Keuangan diperkirakan akan mencari cara untuk mencegah hal itu terjadi.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022