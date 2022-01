Harga live NEAR Protocol (NEAR) hari ini adalah $16,44 dengan volume perdagangan 24 jam di bawah $1,8 miliar. Token NEAR naik 16,68% dalam 24 jam terakhir. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli NEAR, panduan ini cocok untuk Anda.

NEAR Protocol adalah blockchain layer-1 yang dirancang sebagai platform komputasi awan yang dijalankan komunitas dan menghilangkan beberapa batasan yang telah menghambat blockchain pesaing, seperti kecepatan transaksi yang rendah, throughput yang rendah, dan interoperabilitas yang buruk.

Ini menggunakan teknologi Nightshade untuk meningkatkan throughput transaksi secara besar-besaran. Nightshade adalah variasi sharding, di mana sekumpulan validator individu memproses transaksi secara paralel di beberapa rantai sharding, meningkatkan kapasitas blockchain secara keseluruhan.

Berbeda dengan sharding "biasa", sharding di Nightshade menghasilkan sebagian kecil dari blok berikutnya, yang disebut "potongan". Dengan demikian, NEAR Protocol mampu mencapai hingga 100.000 transaksi per detik dan mencapai finalitas transaksi yang hampir instan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Wallet Investor memprediksi kenaikan jangka panjang. Harga Protokol NEAR bisa naik hingga $27 dalam satu tahun. Pada periode ini, potensi penghasilan adalah +63%. Dalam lima tahun, harga Protokol NEAR akan menjadi $78.

