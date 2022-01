Token asli NEAR Protocol, NEAR, adalah pemenang terbesar di deretan 20 teratas minggu ini. Koin peringkat ke-19 tersebut naik 7% dalam 7 hari terakhir, lebih banyak dari setiap koin lainnya di deretan 20 teratas, dan naik 11% hari ini.

Jika Anda ingin tahu apa itu NEAR, apakah layak dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli NEAR sekarang, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

NEAR Protocol adalah blockchain layer-1 yang dirancang sebagai platform komputasi awan yang dijalankan oleh komunitas. Itu menghilangkan kecepatan transaksi yanag rendah, throughput yang rendah, interoperabilitas yang buruk, dan batasan lain yang dihadapi blockchain pesaing.

Didirikan oleh Erik Trautman, seorang pengusaha dengan pengalaman di Wall Street dan pendiri Viking Education.

Pendiri lainnya adalah Illia Polosukhin, yang memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman industri, termasuk tiga tahun di Google, dan Alexander Skidanov, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di Microsoft dan kemudian bergabung dengan memSQL, di mana ia menjadi direktur teknik.

NEAR menggunakan variasi mekanisme konsensus proof-of-stake yang disebut Doomslug. Doomslug didasarkan pada dua putaran konsensus, di mana sebuah blok dianggap selesai segera setelah menerima putaran komunikasi pertama.

Ini memungkinkan finalitas yang hampir instan dengan meminta validator memproduksi blok secara bergantian daripada bersaing secara langsung berdasarkan aktivitas staking yang mereka lakukan.

NEAR berkinerja sangat baik dan melebihi harapan. Semua prediksi analis utama telah gagal menjadi kenyataan. Kami merekomendasikan Anda untuk menunggu dan melihat bagaimana lintasan harganya akan berkembang.

Gov.Capital memiliki pandangan yang sangat bullish terkait NEAR. Saat ini NEAR diperdagangkan sedikit di bawah $18. Setahun dari sekarang, mereka memperkirakan harganya akan menjadi $45,5 – lebih dari dua kali lipat harga saat ini. Perkiraan harga NEAR dalam 5 tahun adalah $326,42.

#NEAR performed very fine in the bear market period, and the #APENFT does well, too. They are the dawn in the dark of bear market, so what will happen when #apenft meets #near?

Maybe @nearnauts can tell you the result.#NFT #NFTs #NFTGiveaways #NFTdrop #NEARnft #nearNFTs pic.twitter.com/9fR0nKg1P9

— Dfax (@dFax_official) January 12, 2022