Near Protocol Naik 13%: Tempat Terbaik untuk Membeli NEAR

Harga live NEAR Protocol hari ini adalah $11,12 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $750,6 juta. Koin terbesar ke-22 berdasarkan kapitalisasi pasar tersebut naik 12,61% dalam 24 jam terakhir.

Artikel ini berisi semua yang perlu Anda ketahui tentang token NEAR Protocol, termasuk apakah token itu layak dibeli dan tempat terbaik untuk membeli NEAR sekarang.

NEAR Protocol adalah blockchain lapis satu yang dirancang sebagai platform komputasi awan dan dijalankan komunitas. Ini menghilangkan beberapa batasan yang telah menghambat blockchain pesaing, seperti kecepatan transaksi yang rendah.

NEAR menggunakan nama akun yang dapat dibaca manusia, tidak seperti alamat dompet kriptografi yang umum untuk Ethereum. NEAR juga memperkenalkan solusi unik untuk masalah penskalaan dan memiliki mekanisme konsensus sendiri yang disebut “Doomslug.”

NEAR menggunakan teknologi Nightshade untuk meningkatkan throughput transaksi secara besar-besaran. Nightshade adalah variasi sharding, di mana kumpulan validator individu memproses transaksi secara paralel di beberapa rantai sharding, meningkatkan kapasitas keseluruhan blockchain.

Berbeda dengan sharding "biasa", sharding di Nightshade menghasilkan sebagian kecil dari blok berikutnya, yang disebut "potongan". Dengan demikian, Protokol NEAR mampu mencapai hingga 100.000 transaksi per detik.

Itu juga dapat mencapai finalitas transaksi yang hampir instan berkat irama blok satu detik sambil menjaga biaya transaksi hampir nol.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Price Prediction memperkirakan harga minimum $18,38 pada tahun 2023. NEAR bisa naik menjadi $22,33 dengan harga rata-rata $19,04 sepanjang tahun 2023.

Pada tahun 2024, harga NEAR akan mencapai setidaknya $27,81. Harga tertinggi yang bisa dicapai adalah $32,41 dengan harga perdagangan rata-rata $28,76. Terakhir, NEAR akan diperdagangkan setidaknya $41,45 pada tahun 2025.

Nifty graph featured by @MessariCrypto's article on the #Near protocol. Ideally, the best blockchain would be fast, secure, widely used, and extremely decentralized. #Cardano on the list too hmmm… pic.twitter.com/SRz8Ro2R85

— Frei BIER 🍺🐒🏀🇧🇦 (@FreiBIER13) March 9, 2022