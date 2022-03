Setelah melalui koreksi kecil minggu lalu, Near Protocol (NEAR) telah kembali naik. Koin ini telah melonjak dan bisa mencapai $14 dalam beberapa hari mendatang. Tetapi apa saja risikonya? Berikut analisisnya, tetapi pertama-tama, beberapa sorotan penting:

NEAR telah kembali ke support penting $9,5 setelah reli baru-baru ini.

Koin ini dapat melonjak menuju $14 jika NEAR mempertahankan level support tersebut.

Altcoin ini dijual seharga $ 10,59 pada waktu pers.

Sumber Data: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Analisis harga

Setelah mendapatkan kembali support penting $9,5, sepertinya NEAR sedang mengalami kenaikan. Namun koin ini telah melambat dalam hal kenaikan dan kami telah melihat penurunan kecil. Namun terlepas dari ini, NEAR masih diperdagangkan pada $10,5, jauh lebih tinggi dari zona support $9,5. Jika memang bull dapat menjaga koin ini di atas harga tersebut, terdapat cukup momentum ke atas yang tersisa untuk membawa NEAR menuju $14.

Hal terpenting yang harus diperhatikan saat ini adalah resistance overhead $11,7. NEAR telah ditolak beberapa kali di zona ini, tetapi jika bull dapat mendorong harga di atas titik tersebut sebelum akhir minggu, maka penembusan bullish sangat mungkin terjadi.

Namun, masih ada risiko aksi jual, karena volatilitas di pasar. Jika bear menembus $9,5, maka NEAR bisa turun lebih jauh menuju $8 sebelum naik lagi.

Mengapa investor membeli Near Protocol?

Dengan kapitalisasi pasar $6,8 miliar, NEAR adalah proyek besar dengan banyak investor. Blockchain lapisan satu ini dirancang untuk menawarkan ekosistem komputasi awan “berbasis komunitas” dengan kecepatan ekstra cepat, biaya bahan bakar rendah, dan fungsionalitas.

Proyek ini telah mendukung peluncuran beberapa DApps inovatif dan tampaknya siap menjadi salah satu proyek blockchain terbesar di tahun-tahun mendatang. Ini adalah investasi besar untuk masa depan.