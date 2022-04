Near Protocol (NEAR) Melonjak Lebih dari 8%: Ini Alasannya

Harga NEAR telah reli lebih dari 8% dan masih hijau. Saat ini, NEAR diperdagangkan pada $17,46 setelah turun dari harga tertinggi $17,90 dalam 24 jam terakhir.

Tetapi mengapa harga NEAR meroket? Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang alasan di balik reli tersebut.

Mengapa harga NEAR melonjak?

Sebelum kita mempelajari tren kenaikan saat ini, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan apa itu NEAR dan Near Protocol.

Singkatnya, Near Protocol adalah blockchain yang dibangun komunitas dengan pengoperasian jaringan yang canggih dan kecepatan transaksi yang lebih cepat, di mana NEAR adalah token bawaannya.

Sekarang ke alasan di balik tren bullish.

Ada sejumlah alasan yang mengakibatkan lonjakan harga saat ini sehingga menempatkan koin tersebut dalam sorotan. Dua alasan utama adalah putaran pendanaan $4,5 juta baru-baru ini oleh Trisolaris dan meningkatnya minat pada altcoin di antara investor kripto.

Penggalangan dana $4,5 juta oleh Trisolaris

Salah satu alasan utama kenaikan harga NEAR adalah berita baru-baru ini bahwa Trisolaris, pertukaran desentralisasi Near Protocol, berhasil mengumpulkan $4,5 juta dalam putaran pendanaan terbarunya. Pendanaan tersebut dipimpin oleh Electric Capital dalam kemitraan dengan Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap, dan Jump Crypto.

Pertukaran tersebut bertujuan untuk menerapkan modal baru yang didapatkan untuk meningkatkan dan memperluas total likuiditas pada platform dan juga mempekerjakan lebih banyak orang untuk membangun swap lintas rantai dengan token tersebut.

Selain itu, token NEAR sedang banyak disetorkan pada pertukaran tersebut. Namun, berita tersebut tampaknya menguntungkan Wrapped Near (WNEAR), bentuk token terenkripsi yang digunakan untuk berdagang di Trisolaris, bukan sekedar token NEAR.

NEAR mencapai rekor tertinggi sepanjang masa setelah putaran pendanaan sebesar $150 juta sebelumnya yang dipimpin oleh Three-Arrow Capital dan perusahaan pendanaan besar lainnya seperti Alameda, Dragonfly, dan a16z pada bulan Januari.

Meningkatnya minat investor pada altcoin

NEAR juga mendapat banyak manfaat dari meningkatnya minat pada altcoin, terutama selama musim altcoin yang telah membuat sebagian besar altcoin mencatatkan pergerakan harga ke atas yang signifikan.