Crypto mengalami pertumbuhan institusional yang mencengangkan pada tahun 2021, tetapi Noelle Acheson dari Genesis percaya bahwa adopsi kripto akan meningkat tahun depan.

Noelle Acheson, kepala Wawasan Pasar di Genesis Global Trading, memperkirakan selama dua belas bulan ke depan pertumbuhan institusional dunia kripto akan terus berlanjut.

Dia mengatakan ini saat berbicara dengan Joe Kernen selama wawancara di " Squawk Box " CNBC.

Ketika diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi di dunia kripto tahun depan – apakah itu SEC yang akhirnya menyetujui ETF berbais Bitcoin, adanya pergerakan besar terkait regulasi di seluruh dunia , atau adopsi institusional – dia mencatat bahwa tidak ada yang tahu pasti (apa yang akan terjadi).

Namun, dia mengatakan tahun 2021 sangat “menarik” dan industri kripto mengharapkan kelanjutan pertumbuhan institusional seperti yang terlihat selama setahun terakhir.

“ Kami melihat tanda-tanda kuat dari percepatan itu tahun depan ,” katanya, menambahkan bahwa ini bisa berupa investasi langsung ke kripto atau melalui investasi ke perusahaan yang membangun infrastruktur pasar kripto.

Acheson mengatakan bahwa dunia memiliki 65 unicorn, yang merupakan perusahaan startup dengan valuasi pasar di atas $ 1 miliar. Dia mencatat bahwa pada 2021 saja terdapat 40 perusahaan yang fokus pada kripto mencapai status unicorn, dengan rata-rata tiga perusahaan baru mencapai valuasi miliaran dolar setiap bulan.

Menurutnya, pertumbuhan yang luar biasa seperti itu hanya dapat menarik lebih banyak minat pada kripto [dan teknologi blockchain]. Dia mengatakan pertumbuhan tersebut kemungkinan akan meningkatkan minat bahkan ketika lebih banyak uang mengalir ke industri kripto.

Acheson juga membahas minat institusional dan visibilitasnya dalam hal bagaimana manajer investasi memilih untuk melakukan diversifikasi ke kripto.

Mantan direktur pelaksana penelitian di Coindesk itu mengatakan kepada CNBC bahwa tahun lalu lebih banyak institusi menambahkan kripto ke portofolio mereka, tetapi yang lebih menarik adalah banyak dari mereka mengambil langkah untuk menggunakan aset digital di luar Bitcoin dan Ethereum.

Dia mencatat bahwa kedewasaan pasar sekarang menawarkan ruang bagi investor untuk memilih, yang semakin membuat investor memilih altcoin yang berisiko, tetapi berpotensi lebih tinggi.

Ini adalah token yang mewakili kemajuan teknologi baru di dunia kripto, yang meskipun tidak sebutkan, akan mencakup keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan non-fungible-token (NFT). Token metaverse dan Web 3.0 juga mendapatkan banyak daya tarik hingga tahun 2022.

Acheson juga berbicara tentang penambangan Bitcoin dan tindakan keras China yang menyebabkan eksodus penambang ke wilayah lain, banyak dari mereka menuju ke AS. Dia mengatakan ini adalah perkembangan besar, tetapi menambahkan bahwa itu mungkin hanya menguntungkan penambang Bitcoin dalam hal akses ke pembiayaan.

"One of the big developments over the past 12 months was the migration of #bitcoin mining from China. A lot of that went to the United States," says @NoelleInMadrid. "Even more significantly for the bitcoin market directly is the access this gives bitcoin miners to financing." pic.twitter.com/DqvjoKrxf0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 28, 2021