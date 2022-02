Harga live NuCypher hari ini adalah $0,57 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $377,2 juta. Token bawaannya NU telah naik 25,37% dalam 24 jam terakhir. Mitranya NuLink telah mengumpulkan $4 juta dari sejumlah investor kripto, termasuk Coincu Ventures dan CypherVenture.

Simak artikel singkat ini untuk informasi lebih lanjut tentang NuCypher, apakah layak dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli NuCypher.

Karena NU adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli NU menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli NU sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk NU.

NuCypher adalah kontrol akses terdesentralisasi dan sistem manajemen kunci, layanan enkripsi untuk blockchain publik. Ini menawarkan sharing data terenkripsi end-to-end di blockchain publik dan solusi penyimpanan terdesentralisasi.

NuCypher memungkinkan pengguna untuk berbagi data pribadi antara sejumlah peserta dalam jaringan konsensus publik, menggunakan teknologi enkripsi ulang proxy (PRE).

Menurut NuCypher, teknologi dekripsi ini membuatnya jauh lebih aman dan terlindungi daripada proyek blockchain tradisional berdasarkan enkripsi kunci publik.

NuCypher (NU) adalah token bawaan yang digunakan pada jaringan NuCypher yang lebih besar. Mereka digunakan untuk memberi insentif kepada peserta jaringan untuk melakukan layanan manajemen kunci.

Mereka juga digunakan untuk staking dalam rangka menjalankan node pekerja NuCypher. Jaringan NuCypher dilindungi dari staking berbahaya, dan secara otomatis akan memangkas imbalan pengguna yang dicurigai.

NuLink bekerja sama dengan NuCypher dan telah menerima hibah dari Polkadot Web3 Foundation. Hal ini menjembatani NuCypher Network ke Polkadot, Heco, Near, dan PlatON serta akan bekerja sama dengan lebih banyak ekosistem untuk fitur antar blockchain.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ektika kehilangan uang.

Menurut Cryptonewsz, harga NU akan naik menjadi $0,9 pada paruh pertama tahun 2022. Pada akhirnya, ini akan menjadi investasi yang sangat baik karena 1 NU akan diperdagangkan seharga $1,15 pada akhir tahun, dua kali lipat dari harga saat ini.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022