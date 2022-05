Token NYM telah naik lebih dari 30% menyusul laporan Harry Halpin, CEO NYM, dan pengumuman tentang penggalangan dana $300 juta untuk pengembangan mixnet-nya. Perlu dicatat bahwa NYM menerima dana tersebut setelah token bawaannya ‘NYM’ terdaftar di pertukaran kripto utama.

Pada saat penulisan, NYM diperdagangkan seharga $0,9366, naik 32,34% selama 24 jam terakhir.

Perusahaan mencatat bahwa mereka telah mampu memenangkan kepercayaan investor ketika perusahaan modal ventura sedang membuang proyek, selain itu, para kapitalis ventura yang berpartisipasi dalam putaran pendanaan sebelumnya juga berpartisipasi dalam putaran terbaru.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022