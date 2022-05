Komisioner Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) Hester Peirce mengatakan bahwa pasar stablecoin telah menarik banyak perhatian minggu lalu dan bahwa sektor ini dapat melihat peraturan yang “lebih ketat”.

Pejabat tinggi SEC mengatakan ini dalam komentar yang dibuat selama diskusi online yang diselenggarakan oleh Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Ini adalah lembaga penasihat independen terkait perbankan sentral dan kebijakan ekonomi yang berkantor pusat di London, Inggris.

Sebuah laporan berita oleh Reuters mengutip pejabat SEC yang mengatakan bahwa satu sektor yang mungkin “melihat sejumlah pergerakan adalah stablecoin.” Dia menambahkan bahwa hal ini menyusul peristiwa minggu ini yang telah membantu menyoroti sektor tersebut.

Komentar Hester datang pada simposium tahunan Digital Monetary Institute OMFIF, yang panelnya juga termasuk CEO Algorand Steve Kokinos dan mantan pimpinan CFTC Timothy Massad.

Terlepasnya patokan UST dan jatuhnya LUNA

Memang, minggu ini pasar mata uang kripto terguncang oleh hilangnya patokan stablecoin TerraUSD (USD) terhadap dolar. Token UST turun hingga $0,25, kehilangan patoknya terhadap dolar sebesar 75% di tengah desas-desus tentang serangan terkoordinasi.

Selain itu, terlepasnya patokan stablecoin algoritmik tersebut telah mengirim koin Terra (LUNA) mendekati nol (saat ini di $0,01), dan aliran tekanan jual juga telah mendorong harga Bitcoin ke posisi terendah yang terakhir terlihat pada Januari 2021.

Dan dengan gejolak stablecoin yang sebelumnya membuat Tether (USDT) kehilangan patokannya pada hari Kamis, kerangka peraturan yang lebih ketat bisa ‘semakin dekat’.