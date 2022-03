Pemimpin komunitas MakerDAO 'monet-supply' pada 14 Maret mengajukan proposal di forum MakerDAO yang menguraikan mekanisme ekonomi token alternatif. Proposal tersebut berupaya untuk memperkenalkan token stkMKR baru untuk menggantikan token tata kelola saat ini, MKR.

Jika proposal tersebut lolos, itu akan menghadirkan pergeseran ekonomi token di MakerDAO.

Segera setelah proposal dibuat, komunitas meledak dan sangat banyak tanggapan yang timbul serta sebagian besar mendukung proposal tersebut.

Menyusul perkembangan tersebut, proposal itu sendiri perlu disahkan sebagai MIP (Maker Improvement Proposal) untuk dapat dipilih oleh pemegang MKR, proses yang memakan waktu dua minggu.

Proposal tersebut berupaya untuk mengatasi beberapa masalah yang memengaruhi ekonomi token MakerDAO saat ini yang menggunakan mekanisme "pembelian kembali dan pembakaran". Monet-supply mengatakan bahwa proposal tersebut akan mengatasi masalah seperti kurangnya insentif yang ditargetkan karena semua modal dikembalikan ke pemegang MKR melalui mekanisme pembelian kembali dan pembakaran.

Monet juga mengatakan bahwa sistem saat ini memiliki pencegahan terbatas terhadap serangan tata kelola terutama dalam hal manipulasi pemungutan suara.

