Poin-poin penting

Binance berada dalam situasi yang kurang baik lagi.

Pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia tersebut menghadapi lonjakan penarikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari platform-nya. Dana sejumlah lebih dari $3 miliar telah meninggalkan platform pada minggu lalu, menurut data on-chain.

Ini menyusul beberapa cerita yang telah menakuti investor. Yang pertama adalah laporan bahwa tuntutan pidana dapat diajukan terhadap CEO Chengpeng Zhao, sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang selama bertahun-tahun.

Lalu ada penghentian penarikan stablecoin USDC, yang disebabkan oleh arus keluar yang sangat tinggi di luar jam perbankan (pertukaran harus dialihkan melalui bank yang berbasis di New York). Penarikan USDC telah dilanjutkan seperti biasa, dengan total waktu henti sekitar 8 jam.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Tetapi alasan sebenarnya dari membanjirnya penarikan adalah karena kerutuhan spektakuler FTX, yang menyebabkan mantan CEO Sam Bankman-Fried ditangkap pada hari Senin , telah memutuskan kepercayaan pada industri kripto.

Ini belum tentu adil bagi perusahaan jujur yang ada di luar sana, tetapi masuk akal. Pelanggan perlu menjaga diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan masuk akal untuk menarik diri sekarang sampai keadaan lebih baik, karena sebenarnya tidak ada kerugian yang perlu ditanggung jika melakukannya.

Bukti alamat cadangan resmi Binance menunjukkan bahwa aliran keluar dalam Bitcoin juga telah meningkat secara signifikan selama 48 jam terakhir:

Binance juga tidak membantu dirinya sendiri dengan buruknya upaya mereka pada sistem proof of reserves, yang tidak melakukan apa pun untuk memadamkan kekhawatiran di industri ini. Pengungkapan tersebut tidak menunjukkan liabilitas, yang berarti mereka berlebihan ketika harus membuat penilaian yang adil terkait apakah semua aset didukung dengan sistem tersebut.

Kekhawatiran seputar penarikan USDC yang terhenti dan kurangnya transparansi dengan proof of reserves pada akhirnya adalah hal yang memicu reaksi tiba-tiba namun wajar berkaitan dengan kepercayaan, dan investor ramai-ramai mencari jalan keluar.

Tentu saja, dana yang mengalir keluar adalah hal wajar. Artinya, dengan asumsi semuanya terbuka/transparan, maka tidak ada alasan untuk percaya bahwa hal tersebut tidak demikian. Meskipun demikian, fakta bahwa pelanggan tidak dapat memverifikasi diri mereka sendiri dan harus memercayai kata-kata seorang CEO tidaklah meyakinkan.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022