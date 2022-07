Poin-poin penting

KuCoin, yang sekarang merupakan pertukaran terbesar ke-5, kini bernilai $10 miliar setelah penggalangan dana $150 juta baru-baru ini

Saya mewawancarai CEO-nya Johnny Lyu, yang menegaskan bahwa pasar Eropa adalah kunci untuk KuCoin

Pasar saat ini dilanda musim dingin kripto baru tetapi KuCoin berada pada posisi yang baik, kata Lyu

Lyu juga menegaskan bahwa KuCoin tidak memiliki rencana untuk go public, dengan fokus pada inovasi dan pengurangan hambatan masuk ke kripto.

KuCoin adalah pertukaran terbesar kelima berdasarkan CoinMarketCap, dengan sejumlah pertumbuhan yang cukup eksplosif sejak diluncurkan pada tahun 2017.

Awal tahun ini, KuCoin mengumpulkan lebih dari $ 150 juta dalam putaran pendanaan pra-Seri B, sehingga valuasinya mencapai $ 10 miliar. Beberapa pengumuman lain baru-baru ini juga menarik perhatian saya. Salah satu yang menurut saya menarik adalah peluncuran sekelompok pasangan perdagangan Euro, yang tentu saja merupakan hal baik bagi saya sebagai orang Eropa.

Dominasi dolar (serta stablecoin dolar USDT yang banyak dikritik) sebagai mata uang fiat yang menjadi gerbang menuju kripto benar-benar mengejutkan, dan fakta menjadi semakin mengharukan karena USD terus terapresiasi terhadap mata uang lainnya (indeks DXY naik sebesar 11% tahun ini).

Terkait pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya, termasuk potensi untuk go public, peretasan tahun 2020 yang dialami oleh KuCoin, regulasi, biaya yang lebih rendah di seluruh industri dan sebanding dengan Coinbase & Binance, saya mewawancarai CEO KuCoin Johnny Lyu untuk CoinJournal.

Itu adalah wawancara yang sangat menarik, terutama mengingat kita sekarang berurusan dengan pasar bearish di dunia kripto, dengan penurunan volume di seluruh sektor dan harga yang jatuh bebas. Transkrip wawancara lengkapnya ada di bawah ini.

CoinJournal (CJ): Anda minggu ini telah meluncurkan beberapa pasangan perdagangan euro (yang sangat saya hargai, karena berasal dari zona euro!). Mengapa Anda melakukan ini, dan apa yang Anda yakini sebagai alasan mengapa euro berada jauh di belakang dolar dalam hal masuk ke industri kripto?

Johnny Lyu (JL): Pasar kripto Eropa adalah salah satu pasar utama KuCoin, dan KuCoin berkomitmen untuk menyediakan layanan perdagangan kripto yang mudah digunakan untuk investor Eropa. Pada bulan Maret, KuCoin mengintegrasikan pembayaran SEPA, memungkinkan pengguna untuk menyetor EUR ke KuCoin dan melakukan pembelian mata uang kripto.

Untuk memperluas layanan perdagangan fiat ke kripto, KuCoin menambahkan pasangan perdagangan EUR yang memungkinkan pengguna kripto melakukan konversi instan antara Euro dan mata uang kripto. Dengan mendukung pasangan perdagangan EUR-fiat ini, KuCoin memperkuat kehadirannya di pasar kripto Eropa, yang terus mengalami pertumbuhan yang kuat.

Adapun alasan mengapa EUR tidak bernasib lebih baik daripada dolar dalam hal masuk ke industri kripto, pertama-tama, itu karena dolar merupakan mata uang cadangan global dan dominan di banyak bidang.

Di sisi lain, metrik adopsi kripto di pasar AS jauh lebih baik daripada di pasar Eropa. Menurut laporan Into The Cryptoverse yang dirilis oleh KuCoin, pada Maret 2022, 27% orang dewasa AS berusia 18-60 tahun adalah investor kripto. Namun di Jerman, negara paling ramah mata uang kripto di Eropa, angkanya hanya 16%.

Tetapi hal-hal baik membutuhkan waktu, dan saya percaya ketika adopsi kripto meningkat di pasar Eropa dan lebih banyak produk inovatif muncul, EUR akan bergerak cepat untuk mengejar dolar sehubungan dengan masuk ke industri kripto.

CJ: Penggalangan dana Anda yang mengesankan di bulan Mei membuat KuCoin memiliki valuasi $10 miliar. Apakah melegakan untuk mengamankan pendanaan dan valuasi ini tepat sebelum pasar memulai penurunan terparahnya?

JL: Pembiayaan ini menginspirasi. Masuknya modal baru akan memungkinkan KuCoin melampaui layanan perdagangan terpusat dan memperluas kehadirannya di Web-3.0. Sementara itu, pendanaan ini akan membantu kami menavigasi penurunan di industri dengan baik, bahkan ketika kami berada di posisi yang baik untuk menghadapi pasar bearish yang berkepanjangan.

CJ: Seberapa baik posisi KuCoin untuk menghadapi pasar bearish yang berkepanjangan, dan apakah volume turun lebih dari yang Anda perkirakan selama aksi jual ini?

JL: Pasar kripto berada dilanda musim dingin kripto baru, dengan penurunan yang signifikan dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Tetapi untuk KuCoin, berdasarkan ekspansi bisnis berkelanjutan kami dan tata letak global yang stabil, volume perdagangan dan pertumbuhan pengguna kami di paruh pertama tahun 2022 masih mengesankan: Pada paruh pertama tahun 2022, volume perdagangan KuCoin, termasuk perdagangan spot dan berjangka, telah melampaui $2 triliun, meningkat 180% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Melihat pasar yang berbeda, Eropa mengungguli negara lain dalam hal kecepatan pertumbuhan, mencapai total volume $481 miliar dengan pertumbuhan 381% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu . Di Amerika Latin, dan Afrika & Timur Tengah, total volume sebesar $453 miliar dan $392 miliar telah dicapai, dan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 189% dan 152%.

Jadi bagi kami, pasar bearish berarti menghadapi lebih banyak tantangan. Namun, dengan arah yang tepat dan keyakinan yang kuat dalam pengembangan, kami 100% yakin dapat terus bergerak maju lebih jauh untuk pengguna dan industri dengan cara yang fantastis.

CJ: Apakah Anda memiliki rencana untuk mengikuti jejak Coinbase dan go public? Apakah penurunan tersebut mempengaruhi pemikiran Anda tentang waktu potensial untuk go public?

JL: Kami saat ini memfokuskan upaya dan sumber daya kami untuk mengembangkan produk inovatif dalam rangka menurunkan hambatan masuk pasar kripto bagi pengguna dan mempromosikan upaya regulasi global KuCoin untuk melayani pengguna kripto global dengan lebih baik. Jadi, dalam jangka pendek, kami belum ada rencana untuk go public.

CJ: Mengapa Anda menyarankan pelanggan untuk melakukan perdagangan di Kucoin sebagai lawan dari Coinbase, Binance atau beberapa bisnis pertukaran lainnya?

JL: Untuk pertanyaan ini, hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa kita menghormati setiap pesaing. Pertumbuhan, terobosan, dan kemajuan industri yang berkelanjutan, bersama dengan para pesaing kami, tidak diragukan lagi telah mendorong perkembangan industri yang pesat.

Selama tahun-tahun pengembangan ini, KuCoin telah dijuluki sebagai “People’s Exchage” oleh pengguna kami, yang juga menunjukkan fitur dan keuntungan terpenting dari KuCoin. Berikut adalah beberapa di antaranya.

Di KuCoin, pengguna dapat menikmati biaya transaksi terendah di industri. Biaya perdagangan di KuCoin mulai dari 0,1%, baik untuk Maker maupun Taker. Selain itu, jika Anda menggunakan KCS untuk membayar biaya perdagangan, Anda berhak mendapatkan diskon 20%.

Di KuCoin, pengguna VIP (Lv 12) dapat menikmati biaya Maker -0,005% dan biaya Taker paling banyak 0,02%. Sebagai tempat yang penuh dengan “permata tersembunyi”, KuCoin memberi pengguna kesempatan untuk menjadi yang pertama menyentuh begitu banyak permata kripto. Kami sekarang menawarkan lebih dari 700 aset digital. Dan kami menyediakan banyak opsi penghasilan pasif di KuCoin Earn, seperti staking, Burning Drops, dan lainnya bagi pengguna untuk mendapatkan mibal hasil dengan risiko rendah, yang lebih nyaman di pasar bearish.

CJ: Salah satu tren baru-baru ini terjadi di antara bisnis pertukaran adalah pertempuran untuk mengurangi biaya. Apa pendapat Anda tentang ini dan bagaimana strategi KuCoin terkait hal ini?

JL: Ini adalah berita bagus bagi pengguna di seluruh dunia. Dalam hal ini, kami selalu bangga untuk memberikan biaya perdagangan terendah bagi pengguna global, yang juga merupakan bukti kuat dari ambisi KuCoin untuk menyediakan layanan untuk semua kelas investor dan menurunkan ambang batas industri bagi pengguna global.

Kami telah mengurangi biaya perdagangan bagi pengguna di semua aspek. Misalnya, saat ini kami menyediakan paket hadiah pendatang baru kepada pengguna baru senilai hingga 500 USDT sehingga pengguna dapat memulai perjalanan kripto mereka dengan lancar. Pengguna yang memegang KCS dapat menikmati tambahan diskon biaya perdagangan 20%.

Pengguna dengan level VIP dan persyaratan volume perdagangan yang berbeda mendapatkan diskon biaya yang sesuai, dll. Kupon rabat biaya perdagangan juga sering diberikan kepada pengguna kami dengan preferensi perdagangan yang berbeda, sehingga dengan demikian, pengalaman perdagangan yang lebih baik dengan biaya yang lebih sedikit dapat dinikmati dari banyak aspek.

CJ: KuCoin mengalami peretasan pada tahun 2020, namun memulihkan sebagian besar dana (dan memberikan kompensasi kepada pengguna untuk setiap kekurangan). Jika ada insiden yang tidak menguntungkan terjadi lagi, apakah ini praktik Anda ke depan dan apakah menurut Anda go public dapat membantu meredakan kekhawatiran dengan pelanggan baru bahwa keamanan mungkin menjadi masalah di antara pertukaran mata uang kripto?

JL: Insiden tahun 2020 adalah pelajaran berat bagi kami dan juga industri. Namun yang penting pada akhirnya adalah bahwa kami dapat membuktikan kepada pengguna global kami bahwa waktu reaksi cepat tim kami dan resolusi proses yang mulus menghasilkan solusi hebat dalam waktu singkat di bawah pengawasan seluruh dunia.

Dan menurut pendapat kami, meredakan kekhawatiran pengguna tentang keamanan dengan go public memang berguna sampai batas tertentu pada tingkat psikologis. Tetapi sistem keamanan yang kuat lebih penting. Jadi, kami lebih ingin fokus untuk membangun tim pakar keamanan global, optimalisasi sistem yang berkelanjutan, dan pertahanan keamanan platform yang tidak dapat ditembus setiap saat untuk terus menghadirkan pengalaman keamanan terbaik bagi pengguna.

CJ: Banyak pertukaran, seperti Binance, telah mempublikasikan pertarungannya dengan regulator. Apakah Anda merasa takut atau justru menyambut peningkatan pengawasan peraturan di industri kripto?

JL: Merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap pertukaran global untuk menghormati hukum, peraturan, dan kebijakan dari berbagai negara serta kawasan, untuk memerangi terorisme, dan terus melakukan upaya anti pencucian uang secara tegas.

Penting juga untuk mendorong industri kripto menuju pertumbuhan dengan cara yang lebih baik, dan ini adalah dasar yang dimiliki dan telah diikuti oleh KuCoin sejak awal pendiriannya. Selain itu, KuCoin menutup putaran penggalangan dana pra-Seri B senilai $150 juta, yang akan mendukung upaya regulasi global KuCoin untuk melayani 18 juta pengguna dengan lebih baik di lebih dari 200 negara serta wilayah.

Secara umum, kami akan terus menjadi “People’s Exchange“, seperti slogan kami, yang berarti kami akan berkembang berdasarkan kebutuhan pelanggan kami.