Analis mengatakan Februari bisa melihat candle hijau jika $37.000 bertahan sebagai support bulanan utama, yang berpotensi membuka jalan ke $50.000.

Harga Bitcoin gagal menembus di atas $39.000 minggu ini, setelah memantul di dekat level tersebut beberapa kali sejak naik dari posisi terendah $33.000 minggu lalu.

BTC saat ini turun 2% dan ingin menguji ulang level support $38rb, yang jika gagal bertahan, dapat membuat mata uang kripto andalan tersebut turun lebih lanjut.

Trader dan analis kripto dengan nama samaran Rekt Capital mengatakan penurunan menjaga Bitcoin dalam fase konsolidasi, dengan support dan resistance berada pada dua garis EMA dari grafik mingguan.

Menurutnya, harga Bitcoin telah turun di bawah dua EMA yang secara makro mewakili wilayah tengah.

“ Karena BTC kehilangan wilayah tengah sebagai support… [Ini] telah mengunjungi kembali wilayah bawah (hijau). Namun, dari segi makro, BTC masih berkonsolidasi di antara $28000-$68000 (hijau-merah),” ia mencatat dalam tweet yang dibagikan pada hari Rabu.

Grafik menunjukkan harga BTC di bawah dua EMA. Sumber: Rekt Capital di Twitter .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022