Harga Fantom anjlok setelah perombakan besar-besaran tim pengembangnya, tetapi penurunan tersebut telah mereda, dan sepertinya Fantom akan kembali ke jalurnya. Koin terbesar ke-40 berdasarkan kapitalisasi pasar ini turun hanya 5% hari ini.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Fantom, panduan ini cocok untuk Anda.

Fantom adalah platform kontrak cerdas DAG (directed acylic graph) yang menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi (DeFi) kepada pengembang dengan algoritma konsensus yang dipesan lebih dahulu.

Bersama dengan FTM sebagai token bawaannya, Fantom bertujuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan platform kontrak cerdas, khususnya kecepatan transaksi, yang menurut pengembang telah dikurangi menjadi kurang dari dua detik.

Fantom adalah platform terdesentralisasi sumber terbuka untuk DApps dan aset digital yang dibuat sebagai alternatif untuk Ethereum.

Ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan blockchain generasi sebelumnya dan menyeimbangkan tiga komponen: skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi.

Proyek ini menawarkan seperangkat alat untuk menyederhanakan proses mengintegrasikan DApps yang ada, serta sistem hadiah staking yang terperinci dan instrumen DeFi bawaan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

DigitalCoin memperkirakan Fantom akan diperdagangkan dengan rata-rata harga $1,68 tahun ini dan $1,82 pada tahun 2023. Fantom akan tumbuh menjadi $2,43 pada tahun 2025 dan menjadi $5,82 pada tahun 2030.

Terlepas dari kinerja Fantom yang lesu, Price Prediction juga memiliki pandangan bullish. Mereka memperkirakan harga rata-rata Fantom sebesar $1,81 pada tahun 2022, $2,61 pada tahun 2023, dan $5,30 pada tahun 2025. Pada tahun 2030, Fantom akan naik menjadi $32.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022