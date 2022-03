Pertumbuhan ApeCoin Melambat, Apakah Sudah Berakhir?

Pertumbuhannya mungkin mulai melambat, tetapi masih jauh dari lenyap. Terlebih lagi, Koi ini keluar dari pola ascending triangle dan mendekati $15 per APE.

Jika Anda ingin mengetahui detail lebih lanjut tentang ApeCoin dan ingin mengetahui tempat terbaik untuk membeli ApeCoin, kami senang Anda membaca artikel ini.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Sejak 2018 Nexo telah berusaha untuk membawa jasa keuangan profesional kepada dunia aset digital. Memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun tim terbaik di Fintech bersama dengan kekuatan teknologi Blockchain, Nexo memberdayakan jutaan orang untuk memanfaatkan nilai di balik aset crypto mereka, membentuk sistem keuangan baru yang lebih baik.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

ApeCoin adalah token tata kelola dan utilitas ERC-20 yang pemegangnya diatur sendiri melalui kerangka kerja yang mengendalikan DAO ApeCoin. APE Foundation mengelola proposal yang mereka setujui.

APE Foundation menerima NFT unik sebagai hadiah dari Yuga Labs, yang menciptakan seri BAYC yang terkenal, bersama dengan semua hak dan keistimewaan yang menyertainya. Sekali lagi, anggota DAO ApeCoin-lah yang memutuskan bagaimana menggunakan kekayaan intelektual ini.

Ada total 1 miliar token APE yang beredar. Pasokan ini dicetak sekaligus dan diperbaiki secara permanen.

Kurang dari sepertiga token APE diedarkan pada 17 Maret tahun ini, pada hari ApeCoin diluncurkan. Jumlahnya akan meningkat secara bertahap dalam kurun waktu 48 bulan secara berkala.

ApeCoin pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Crypto Academy melihat ApeCoin diperdagangkan di kisaran $50-$60 pada akhir tahun ini. Mereka memperkirakan ApeCoin bisa mencapai harga tertinggi sepanjang masa di angka $80 pada tahun 2022. Jika prediksi mereka benar, maka ini masih belum berakhir untuk APE!

#APE is out of the ascending triangle 🦍 #apecoin #FollowForUpdates pic.twitter.com/01P6qSrFcW

— AlekCrypto (♦️,♦️) (@Alek_crypto) March 28, 2022