POLS Turun 33%, Apakah Sudah Waktunya Untuk Membeli POLS?

Setelah lonjakan lebih dari 100% baru-baru ini, token Polkastarter, POLS, mulai turun dengan cepat. Hari ini, token tersebut telah kehilangan sepertiga dari nilainya. Namun, indikator teknis menunjukkan bahwa POLS mungkin akan mengalami kenaikan.

Simak artikel singkat ini untuk mengetahui apa itu POLS, apakah layak untuk membelinya di harga penurunan, dan tempat terbaik untuk membeli POLS.

Karena POLS adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli POLS menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli POLS sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk POLS.

POLS adalah token utilitas bawaan dari platform Polkastarter dan memainkan sejumlah peran dalam ekosistemnya, seperti digunakan untuk penambangan likuiditas, tata kelola, membayar biaya transaksi, dan untuk mendapatkan kelayakan agar dapat berpartisipasi dalam kumpulan pemegang POLS saja.

Polkastarter adalah platform blockchain yang dirancang untuk menyediakan landasan peluncuran yang mudah digunakan untuk kumpulan token dan lelang lintas rantai. Platform ini paling sering digunakan oleh proyek-proyek blockchain tahap awal yang ingin meningkatkan modal dan dengan mudah mendistribusikan token mereka pada saat yang bersamaan.

Melalui Polkastarter, proyek blockchain dapat dengan mudah membuat kumpulan swap lintas rantai mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana dengan aman, sementara pengguna dapat berinvestasi tanpa risiko, karena swap secara otomatis dieksekusi oleh kontrak cerdas.

POLS bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan lakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hatti.

GOV Capital tetap bullish pada POLS terlepas dari perkembangan harga saat ini. Mereka memperkirakan POLS akan diperdagangkan lebih dari $7 dalam setahun dan $47,6 dalam 5 tahun.

