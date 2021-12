Pompliano mengatakan kepada CNBC dalam sebuah wawancara bahwa penggunaan energi Bitcoin menjadi semakin efisien karena penskalaannya dan penambang yang memanfaatkan sumber energi yang lebih terbarukan.

Pendiri Pomp Investments dan podcaster Bitcoin populer Anthony “Pomp” Pompliano mengatakan bahwa percakapan seputar penggunaan energi Bitcoin dan masalah efisiensinya, sebagian besar berasal “dua poin kunci” yang cenderung dilewatkan orang.

Dia mengatakan ini pada wawancara di “Squawk Box” CNBC, di mana dia secara singkat menyoroti masalah volatilitas dan penggunaan energi Bitcoin.

Dia mengatakan kepada pembawa acara Joe Kernen bahwa ketika orang terus memperdebatkan konsumsi energi Bitcoin, mereka perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Menurutnya, yang pertama adalah “hubungan linier antara konsumsi energi dan sistem dolar AS.” Dia melanjutkan dengan menjelaskan mengapa penting untuk memperhatikan poin ini ketika berargumen.

“ Untuk mendukung lebih banyak pengguna dan lebih banyak transaksi, kita perlu mengkonsumsi lebih banyak energi. Kita membutuhkan lebih banyak pusat data, lebih banyak kantor cabang perbankan, lebih banyak ATM , dll, ”tambahnya.

Di sisi lain, jelasnya, blockchain Bitcoin tidak memiliki jenis hubungan linier yang sama seperti yang terlihat antara ekosistem fiat dan konsumsi energi. Dia mencatat bahwa terlepas dari berapa banyak transaksi yang ditambahkan ke sebuah blok selama pemrosesan transaksi, jumlah energi yang dikonsumsi sama.

“ Saat diskalakan, Bitcoin menjadi semakin efisien karena Anda dapat mengemas lebih banyak nilai ekonomis ke dalam setiap blok ini, sedangkan dalam sistem lama Anda perlu mengonsumsi lebih banyak energi saat Anda melakukan penskalaan.”

Pomp juga mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan jika menyangkut masalah konsumsi energi Bitcoin. Dalam pandangannya, “ hal-hal penting di dunia menggunakan energi ”.

Dia menunjuk pada meningkatnya penggunaan energi terbarukan dalam penambangan Bitcoin, dengan mengatakan bahwa peralihan ke semua sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan ini mendorong penelitian dan pengembangan di bidang industri energi terbarukan.

Sebelum menyelidiki pertanyaan penggunaan energi pada acara itu, Pompliano pertama-tama berbicara tentang satu metrik penting – volatilitas Bitcoin.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

