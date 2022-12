Prakiraan Harga Sandbox, Metacade, dan Decentraland di 2025

Ingin tahu tentang masa depan metaverse dan proyek mana yang akan mendominasi? Artikel ini akan membahas prakiraan harga The Sandbox, Metacade, dan Decentraland untuk tahun 2025 dan memberi Anda gambaran tentang apa yang mungkin Anda harapkan dalam jangka panjang.

Apa itu The Sandbox (SAND)?

The Sandbox adalah dunia 3D terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan memonetisasi pengalaman di dalam game. Sandbox memungkinkan pemain membangun apa pun yang mereka suka menggunakan voxel, balok yang merupakan karakteristik dari desain game ini. Namun, ini bukan hanya sekedar opsi estetika; karena balok tersebut dirancang agar mudah dimanipulasi dan memungkinkan pemain membuat objek yang rumit dan detail, seperti mobil, bangunan, pahatan, dan banyak lagi.

Untuk membangun di The Sandbox, pemain harus memiliki LAND terlebih dahulu. Token LAND tidak dapat dipertukarkan, memungkinkannya untuk diperjualbelikan dengan token SAND. Setelah mereka memiliki LAND, pemain dapat memilih untuk membeli ASSET (objek yang dirancang oleh pemain lain) atau membuat item di VoxEdit dan menggunakannya di Game Maker untuk menciptakan game dan pengalaman yang imersif. Perusahaan seperti Forbes, Gucci, dan Warner Music Group semuanya telah menggunakan alat ini untuk mengambil langkah pertama mereka di metaverse, dan masih banyak lagi yang akan datang.

Prakiraan Harga The Sandbox (SAND) 2025

Dengan pertumbuhan adopsi metaverse, kemungkinan The Sandbox akan memenuhi ekspektasi dan bertindak sebagai tempat pengujian bagi merek yang ingin bergabung dengan batas digital baru ini. Menambahkan lebih banyak nama ke daftar perusahaan profil tinggi yang sudah berkembang menggunakan The Sandbox kemungkinan akan memicu begitu banyak investasi dan dapat mendorong level harga SAND jauh lebih tinggi dari harga saat ini sebesar $0,42. Paling tidak, $2,50 pasti dapat dicapai, sementara kisaran $4,50 dan $5 mungkin akan segera tercapai.

Apa itu Metacade (MCADE)?

Metacade adalah platform berbasis komunitas yang dibuat untuk permainan metaverse dan play-to-earn (P2E). Metacade adalah hub di mana para gamer dapat menemukan game P2E terbaru, menjelajahi industri metaverse yang berkembang pesat bersama rekan-rekan yang berpikiran sama, dan membuat dampak langsung pada masa depan GameFi . Pada intinya, Metacade memiliki semua yang Anda perlukan untuk memaksimalkan game metaverse dan P2E, seperti ulasan, papan peringkat, alfa, forum, dan ruang obrolan, tempat Anda dapat menjalin pertemanan dan memperoleh penghasilan atas kontribusi Anda kepada komunitas.

Itu benar: setiap kali Anda memposting ulasan, beberapa kiat untuk memenangkan game, atau konten bermanfaat lainnya, Anda diberi hadiah token MCADE untuk peran Anda dalam mengembangkan platform. Anda juga akan menemukan pengundian hadiah reguler dan turnamen di mana Anda akan berhadapan langsung dengan pengguna Metacade lainnya untuk mendapat kesempatan menang besar. Bahkan ada rencana untuk papan pekerjaan pada tahun 2024, di mana Anda akan menemukan beberapa pekerjaan non formal, peran paruh waktu, dan posisi bergaji untuk bekerja dengan beberapa nama terbesar di Web3.

Pada tahun 2025, dua fitur Metacade yang paling menarik akan mulai berjalan. Yang pertama adalah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) , di mana pengguna akan dapat berpartisipasi dalam membentuk arcade virtual milik pemain pertama di dunia. Yang kedua adalah Metagrant. Metagrant adalah alat pendanaan yang memungkinkan pengguna Metacade memilih pengembangan game P2E. Pengembang mempresentasikan ide mereka kepada komunitas, dan yang menerima suara terbanyak diberikan dana dari perbendaharaan Metacade untuk membantu menghidupkan game mereka.

Prakiraan Harga Metacade (MCADE) 2025

Dengan sejumlah fitur inovatif, fokus pada kepemilikan komunitas, dan potensi untuk menarik ribuan pemain dengan cepat, Metacade kemungkinan akan menjadi yang terdepan pada tahun 2025. Token MCADE saat ini sedang dalam pra penjualan dan diperkirakan akan diluncurkan ke publik seharga $0,02 per token.

Mengingat adopsi metaverse dan GameFi diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025, mencapai $0,20 – peningkatan 10x lipat – merupakan perkiraan yang masuk akal. Jika semuanya berjalan sesuai rencana untuk Metacade, menyentuh level harga mulai dari $0,50 hingga $1 adalah kemungkinan yang kuat. Dengan kata lain, investasi $1.000 yang dilakukan pada akhir pra penjualan dapat bernilai sebanyak $25.000 hingga $50.000 pada tahun 2025!

Apa itu Decentraland (MANA)?

Decentraland , seperti The Sandbox, adalah dunia 3D di mana pemain dapat memiliki properti dalam game (juga dikenal sebagai LAND), menciptakan pengalaman, dan menjelajahi kreasi orang lain. Jika The Sandbox lebih menekankan pada game, maka, tujuan Decentraland lebih umum, berfokus pada konten dan seni buatan pengguna. Decentraland juga memungkinkan pengguna untuk menemukan dunia di sekitar mereka dalam VR – sesuatu yang belum ditawarkan oleh The Sandbox.

Sejak didirikan pada tahun 2017, Decentraland telah berkembang menjadi tuan rumah galeri seni, museum, kasino, klub malam, hotel, dan banyak lagi. Decentraland juga secara rutin menyelenggarakan acara, seperti konser, konferensi, dan pertemuan sosial untuk dinikmati komunitas. Sebagai bagian dari struktur DAO-nya, Decentraland memungkinkan pengguna menghadiri rapat balai kota virtual dan memberikan suara untuk menentukan masa depan platform.

Prakiraan Harga Decentraland (MANA) 2025

Meskipun Decentraland tidak memiliki kemitraan dengan merek sebanyak The Sandbox, statusnya sebagai salah satu proyek metaverse tertua kemungkinan besar akan memberikan keunggulan. Karena semakin banyak pemain bergabung dengan revolusi metaverse, MANA dapat melihat gelombang baru investasi dan mulai mencapai kesuksesan, membuat harganya jauh lebih tinggi daripada harga hari ini sebesar $0,32.

Prediksi harga Decentraland yang paling optimis untuk tahun 2025 adalah MANA akan kembali ke level tertinggi November 2021, atau antara $5 dan $6. Prediksi harga Decentraland yang lebih realistis untuk tahun 2025 adalah sekitar $3,50 hingga $4.

Metacade (MCADE) adalah Proyek Metaverse yang Sangat Diremehkan

Sandbox, Metacade, dan Decentraland kemungkinan besar akan meraih kesuksesan selama beberapa tahun ke depan karena semakin banyak pengguna yang bergabung dengan metaverse. Tetapi meskipun sudah terlambat untuk mencari keuntungan besar di SAND atau MANA, MCADE memiliki segalanya untuk diraih. Dengan token yang masih dalam tahap pra penjualan fase 1, tidak ada waktu yang lebih baik untuk masuk selain sekarang. Metacade telah menjual lebih dari $1,55 juta MCADE, dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai setidaknya $20 juta pada akhir pra penjualan. Jangan menunggu terlalu lama – raih bagian MCADE Anda sebelum terlambat!

Anda dapat membeli The Sandbox dan Decentraland di eToro di sini .