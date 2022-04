Prediksi Harga Near Protocol: Pola Cup and Handle Terbentuk

Harga Near Protocol telah berada dalam kisaran yang ketat dalam beberapa hari terakhir bahkan ketika harga mata uang kripto lainnya turun. Koin ini diperdagangkan pada $16,6, beberapa poin di bawah harga tertinggi minggu lalu di angka $20. Kapitalisasi pasarnya telah meningkat menjadi sekitar $10 miliar, menjadikannya koin terbesar ke-17 di dunia.

Near berencana untuk mengganggu industri musik

Harga Near Protocol melonjak tajam minggu lalu setelah pengembang mengumpulkan $350 juta dari sekelompok investor. Pengembang akan menggunakan dana ini untuk menumbuhkan ekosistem dengan memberikan hibah kepada pembuat konten. Mereka juga akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan tim mereka.

Oleh karena itu, harga Near melonjak tajam karena investor menyambut pendanaan ini. Juga, investor telah optimis pada pertumbuhan ekosistemnya. Misalnya, TVL jaringannya telah meningkat menjadi hampir $1 miliar. Pertumbuhan ini sebagian besar karena banyaknya proyek yang dibangun menggunakan teknologi Aurora.

Sementara itu, para pengembang mengumumkan rencana untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mengganggu industri streaming musik. Mereka juga meluncurkan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) baru yang dikenal sebagai MODA DAO. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa musisi menghasilkan uang ketika orang mendengarkan lagu mereka. Ini juga akan membantu mereka memonetisasi kreasi mereka menggunakan alat seperti NFT.

Near Protocol juga berbicara tentang Near x Music (NxM), komunitas yang berfokus pada musik, acara, NFT, dan alat penerusan musik. Pernyataan itu menambahkan:

“Musik secara khusus cenderung melibatkan banyak peserta agar perilisan bisa dilakukan bersama. Tetapi dengan menggunakan kontrak cerdas, terutama dengan alat yang dibangun ke dalam Mintbase, seniman dapat menulis pemisahan ke dalam kontrak mereka untuk penjualan pasar awal dan sekunder.”

Prediksi harga Near Protocol

Beralih ke grafik harian, kita melihat bahwa harga Near Protocol telah berada dalam tren bullish yang kuat. Jika dilihat lebih dekat, grafik mengungkapkan bahwa Near Protocol telah membentuk pola cup and handle. Dalam analisis pergerakan harga, ini biasanya merupakan tanda kelanjutan bullish. Near Protocol juga berada sedikit di bawah sisi atas pola cup tersebut.

Harganya juga telah bergerak di atas MA 25 hari dan 50 hari. Oleh karena itu, koin ini emungkinan akan terus naik karena bull menargetkan resistance utama di $20.