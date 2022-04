Prediksi Harga Near Protocol: Puncak Menuju Breakout Penting

Harga Near Protocol bertahan stabil mendekati level tertinggi sepanjang masa karena investor mendukung kinerja kuat jaringannya. Token tersebut diperdagangkan pada $16,64, yang mendekati level tertinggi sepanjang masa sebesar $20 karena investor menunggu peluncuran stablecoinnya.

Peluncuran stablecoin NEAR

NEAR Protocol adalah jaringan lapisan pertama terkemuka yang mengalami pertumbuhan kuat karena investor merangkul teknologi sharding-nya. Sharding adalah teknologi yang memecah blok menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai shard, yang membantu meningkatkan throughput mereka.

Bulan ini, protokol tersebut mengumpulkan $350 juta dari pemodal ventura, termasuk Masayoshi Son dari Softbank. Penggalangan dana itu terjadi beberapa bulan setelah pengembang yang sama mengumpulkan $150 juta.

Perkembangan besar lainnya adalah bahwa jaringan itu dipilih oleh Sweatcoin. Sebagai permulaan, Sweatcoin adalah salah satu perusahaan kebugaran dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini menggunakan beberapa teknologi untuk memantau langkah orang dan kemudian menggantinya.

Di masa depan, Sweatcoin akan menggunakan teknologi Near untuk meluncurkan mata uang kriptonya. Ini adalah langkah penting karena popularitas Sweatcoin. Sweatcoin memiliki lebih dari 10 juta pengguna.

Near Protocol juga diperkirakan akan meluncurkan stablecoinnya bulan ini. Koin yang akan dikenal sebagai USN ini akan mirip dengan stablecoin lainnya seperti Tether, USD Coin, dan Terra USD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jaringan memiliki stablecoin yang baik dan dapat membantu mendukung pertukaran terdesentralisasi yang dibangun menggunakan teknologinya. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, seorang eksekutif NEAR mengatakan:

“Saat ini, DAO berada di luar wilayah regulasi tetapi kami hidup di dunia fisik dan memahami bagaimana organisasi baru ini akan memetakan. Kita perlu mencari tahu bagaimana DAO dapat berinteraksi dengan dunia tradisional. Juga, tentang keamanan dan membuat pengguna merasa aman menggunakan teknologi ini.”

Prediksi harga Near Protocol

Grafik harian menunjukkan bahwa harga NEAR telah dalam tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Koin ini melayang di dekat level tertinggi sepanjang masa dan telah bergerak di atas rata-rata pergerakan 25 hari dan 50 hari. Selanjutnya, NEAR telah membentuk apa yang tampak seperti pola cup and handle. Saat ini koin tersebut di bagian pegangannya. Dalam analisis pergerakan harga, pola ini biasanya merupakan tanda bullish.