Prediksi Harga Near Protocol saat TVL Ref Finance Melonjak

Harga Near Protocol berada dalam tren kenaikan seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan ekosistem. Token tersebut diperdagangkan seharga $17,12, sekitar 130% di atas level terendah di bulan Februari. Kapitalisasi pasarnya telah melonjak menjadi lebih dari $ 11,35, menjadikannya mata uang kripto terbesar ke-17 di dunia.

Ekosistem Near tumbuh

Near Protocol adalah salah satu blockchain terbesar yang berusaha menjadi pemain terkemuka di industri ini. Jaringannya saat ini sedang bertransisi menjadi platform yang sepenuhnya dapat melakukan sharding. Sharding adalah proses kompleks yang memecah blok menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai shard. Hasilnya, proses tersebut membantu meningkatkan throughput secara keseluruhan.

April telah menjadi bulan yang baik untuk kesukesan Near Protocol. Pertama, para pengembang mengumpulkan lebih dari $350 juta dari investor. Dana ini akan digunakan untuk menumbuhkan ekosistem dengan memberikan hibah kepada pengembang dan mempekerjakan lebih banyak pengembang. Penggalangan dana baru terjadi beberapa bulan setelah pengembang mengumpulkan $150 juta lagi.

Harga Near Protocol juga naik karena pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan. Menurut DeFi Llama, TVL-nya telah meningkat menjadi lebih dari $1,4 miliar. TVL Near sendiri telah meningkat menjadi $476 juta sedangkan Aurora telah melonjak menjadi lebih dari $960 juta.

Pada hari Selasa, NEAR naik tajam setelah TVL di Ref Finance melonjak menjadi lebih dari $200 juta. Ini telah naik sebesar 14% dalam 24 jam terakhir dan 52% dalam tujuh hari terakhir. Ini menjadikannya aplikasi terbesar yang dibangun di Near Protocol. Aplikasi lain dalam jaringannya juga telah mengalami lompatan TVL yang kuat. Misalnya, Burrow naik menjadi lebih dari $ 143 juta sementara Meta Pool naik menjadi lebih dari $ 143 juta.

Prediksi harga Near Protocol

Grafik harian menunjukkan bahwa harga NEAR telah berada dalam tren bullish yang kuat dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang perjalanannya, NEAR telah membentuk apa yang tampak seperti pola cup and handle . Pola ini biasanya mengirimkan sinyal bahwa tren bullish akan berlanjut.

NEAR juga telah bergerak di atas MA 25 hari dan 50 hari. Koin ini juga naik di atas garis tren ke atas yang ditunjukkan dalam warna coklat. Oleh karena itu, harga Near Protocol akan terus naik karena bull menargetkan harga tertinggi sepanjang masa di $20,50.