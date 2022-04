DeFi adalah salah satu sektor terpanas di dunia kripto. Proyek DeFi baru dengan potensi yang sangat besar akan keluar, beberapa di antaranya sebenarnya dibangun di atas Solana. Blockchain tersebut diperkirakan menjadi landasan peluncuran untuk beberapa proyek DeFi paling menarik di masa depan, dan inilah alasannya:

Solana memungkinkan DeFi ditingkatkan lebih mudah dan lebih cepat.

Infrastruktur Solana sangat terintegrasi dengan kebutuhan DeFi.

Biaya di Solana jauh lebih rendah dibandingkan dengan rantai lain.

Nah, bagi investor yang mencari proyek DeFi di Solana yang dapat dengan mudah menjadikan uang Anda 5x lipat, berikut adalah daftar 3 teratas kami:

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocol dirancang untuk berfungsi sebagai bank terdesentralisasi. Faktanya, proyek ini mencoba memanfaatkan salah satu tren DeFi terpanas saat ini. Orang-orang ingin mengurangi eksposur ke sistem perbankan tradisional dan mencari solusi di blockchain.

Proyek seperti Oxygen sedang berupaya untuk menawarkan solusi ini. Jika memang perbankan terdesentralisasi diluncurkan pada tahun 2022, OXY akan meledak.

Delta One

Delta One adalah proyek DeFi baru di Solana yang dirancang untuk menawarkan yield farming berisiko rendah di berbagai rantai kepada pengguna. Pengerjaan proyek ini dimulai tahun lalu, dan meskipun belum mencapai nilai pasarnya secara penuh, ada begitu banyak potensi pada Delta One. Faktanya, Delta One baru-baru ini mengumpulkan hampir $10 juta untuk mendanai pengembangan ekosistemnya. Proyek memiliki pendukung dan investor terkenal, juga termasuk Pantera Capital, Almeda Research, dan banyak lainnya.

Solend (SLND)