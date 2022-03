Quant baru-baru ini mengumumkan perilisan baru: Overledger 2.2.2, yang memberikan kapasitas kontrak cerdas tingkat kedua yang inovatif untuk mengelola akun dan mencetak serta membakar token.

Jika Anda tertarik dengan fiturnya unik dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Quant, panduan ini cocok untuk Anda.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Quant diluncurkan hampir empat tahun lalu dengan misi untuk menghubungkan jaringan dan blockchain secara global tanpa mengurangi interoperabilitas dan efisiensi jaringan. Ini menciptakan sistem operasi blockchain pertama, menjadi platform pertama yang menyelesaikan masalah dengan interoperabilitas.

Quant menggunakan Overledger Network, yang versi 2.2.2-nya baru saja mereka rilis. Ini dikembangkan sebagai teknologi buku besar terdistribusi sistem operasi, menghubungkan berbagai jaringan blockchain. Quant menyebut dirinya sebagai sistem operasi pertama yang dibangun untuk blockchain.

Quant bertujuan untuk menutup kesenjangan antara blockchain yang berbeda dengan memanfaatkan Overledger. Jaringan ini adalah tulang punggung proyek tersebut. Quant yakin Overledger akan berfungsi sebagai ekosistem di mana ekosistem ekonomi digital masa depan akan tumbuh.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

CoinQuora memprediksi Quant akan berjalan bersama dengan bull, melewati level tertinggi sepanjang masa di $428. Digital Coin Price memperkirakan token QNT akan melewati $ 170 pada akhir tahun ini.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022