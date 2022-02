Radicle Naik 44% Hari ini: Di Sini Tempat Membeli Radicle

Harga live Radicle hari ini adalah $7,29 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $306,5 juta. Radicle naik 44,50% dalam 24 jam terakhir. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Radicle, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena RAD adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli RAD menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RAD sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk RAD.

Radicle adalah jaringan terdesentralisasi untuk kolaborasi kode. Misi yang dinyatakannya adalah untuk mengembangkan infrastruktur yang aman, tangguh, dan berdaulat untuk komunitas sumber terbuka yang tidak dibangun di atas platform, tetapi secara eksklusif pada protokol terbuka.

Melalui protokol Radicle, pengembang dapat berkolaborasi dalam kode tanpa bergantung pada perantara.

Jaringan peer-to-peer Radicle difasilitasi oleh sistem kontrak cerdas ETH opt-in yang memungkinkan berbagai nama skala global, organisasi terdesentralisasi, dan protokol untuk membantu pengelola mempertahankan pekerjaan sumber terbuka mereka.

Sejak diluncurkan dalam versi beta, ekosistem telah melihat lebih dari 1.000 proyek diluncurkan di jaringan. Ini telah menarik minat besar dari komunitas Web3 kolektif.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Menurut Price Prediction, harga Radicle akan terus tumbuh. Pada tahun 2022, harga minimum yang akan dicapai adalah $7,47. Sepertinya sudah hampir sampai mengingat harga saat ini. Harganya bisa mencapai $8,24.

PP memperkirakan Radicle akan diperdagangkan setidaknya $11 pada tahun 2023 dan setidaknya $15,78 pada tahun 2024. Itu bisa naik menjadi $18,82 tahun itu. 1 Radicle akan mencapai setidaknya $22,65 pada tahun 2025, sekitar tiga kali lipat dari harga saat ini.

