RAIN Naik 5% dan Terus Bertambah: Di Sini Tempat Membelinya

Harga live RAIN, token dari Rainmaker Games adalah $0,29 pada saat penulisan. Kripto yang masih sangat baru ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar $765.000.

Jika Anda tertarik dengan fiturnya unik dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli RAIN, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena RAIN adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli RAIN menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RAIN sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk RAIN.

Ini adalah token bawaan dari Rainmaker Games, platform global gratis untuk memainkan ratusan game P2E. Mereka menyebut diri mereka sebagai portal ke dunia P2E, memberi setiap orang kesempatan untuk bermain, mendapatkan, belajar, dan lebih terhubung dari sebelumnya.

Gamer dari semua level akan dapat berganti game dengan mulus, melatih, belajar, mengelola penghasilan, mengobrol, dan diverifikasi oleh guild, semuanya dalam satu platform berbasis data.

Rainmaker sedang membangun platform pemain global terbesar dan pada gilirannya, menjadi powerhouse data P2E terbesar. Mereka bertujuan untuk menjadi hub pusat dan landasan peluncuran untuk game, ditambah sumber data yang sangat berharga bagi guild untuk membangun tim yang lebih baik dan didukung dengan data.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Price Prediction memperkirakan harga Rainmaker Games mencapai setidaknya $0,36 tahun ini. Harga tertinggi yang bisa dicapai adalah $0,43.

Harga Rainmaker Games akan mencapai setidaknya $0,55 tahun depan. Itu bisa naik hingga maksimum $0,62 dengan harga rata-rata $0,57 sepanjang tahun.

Pada tahun 2024, harga RAIN setidaknya akan mencapai $0,79. Harga maksimun RAIN diproyeksikan berada pada angka $0,95. Token ini akan menembus $1 pada tahun 2025, mencapai minimal $1,14.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022