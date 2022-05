Rapper Ikonik Ice Cube Ikut Bergabung dalam Tren Dogecoin

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), seorang rapper ikonik, ikut bergabung dalam tren Dogecoin yang mendukung transaksi DOGE yang “luar biasa dan bersejarah”. Masuknya dia ke dunia Dogecoin terkait erat dengan BIG3, sebuah liga basket di mana dia menjadi salah satu pendirinya.

BIG3 menampilkan mantan bintang NBA dalam formasi tiga lawan tiga sebagai alternatif dari permainan bola basket lima lawan lima biasa.

Bulan lalu, BIG3 meluncurkan model kepemilikan baru untuk liga tersebut yang memungkinkan masing-masing dari 12 tim untuk menjual token saham mereka. Setiap tim mendapatkan alokasi 1000 NFT yaitu, 975 NFT ”Gold” masing-masing senilai $5,000, dan 25 NFT ”Fire” masing-masing seharga $25.000.

Pada hari Rabu, Bill Lee, salah satu pendiri dompet MyDoge, membuat tweet ke Ice Cube “ jika Anda menggali DOGE, saya dan DogeArmy akan mengambilnya juga,” mengacu pada posting Ice Cube sebelumnya bahwa Snoop Dogg membeli dua tim.

Membalas Lee, Ice Cube membuat tweet “Ayolah, Bill, Anda tahu saya kecewa dengan DogeArmy. ”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022