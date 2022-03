REN Melonjak, Naik 7% Hari Ini: Di Sini Tempat membeli REN

Harga live REN hari ini adalah $0,40 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $113,5 juta. Ren naik 7,33% dalam 24 jam terakhir. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli REN, panduan ini cocok untuk Anda.

Ren adalah protokol terbuka yang dibangun untuk menyediakan interoperabilitas dan likuiditas antara platform blockchain yang berbeda. Token bawaan protokol tersebut, REN berfungsi sebagai ikatan untuk node yang berjalan yang memberi daya pada RenVM, yang dikenal sebagai Darknodes.

REN bertujuan untuk memperluas interoperabilitas dan aksesibilitas keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan menghilangkan rintangan yang terlibat dalam likuiditas antara blockchain.

REN pada akhirnya dirancang untuk mengatasi hambatan masuk dan investasi untuk proyek DeFi. Sebagai plug-in, ini memungkinkan proyek DeFi untuk membawa aset mata uang kripto asing ke penawaran mereka.

Secara lebih luas, pengguna dapat menukar token apa pun di antara dua blockchain mana pun tanpa perantara seperti menggunakan apa yang disebut versi token yang "dibungkus".

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

CoinQuora bullish di REN. Mereka memperkirakan harganya akan mencapai $2 pada akhir 2022 jika tren kenaikan berlanjut. Pada paruh pertama tahun 2022, ini akan menunjukkan pertumbuhan yang cepat, hingga $0,9. Kemudian, pertumbuhan akan melambat, tetapi tanpa penurunan besar.

Pada tahun 2024, Ren akan mencapai $10 berkat kemitraan dan integrasi yang diantisipasi, yang akan meningkatkan harganya.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022