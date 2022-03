Ripple Menang Melawan SEC saat Hakim Menolak Mosi Utama

CEO Ripple Brad Garlinghouse menyebut keputusan terbaru oleh hakim New York dalam kasus Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sebagai “kemenangan besar” untuk perusahaan blockchain tersebut.

“ Jika Anda tidak memperhatikan saat itu, Anda seharusnya memperhatikannya sekarang. Kemenangan besar untuk Ripple hari ini !” kata Garlinghouse.

Komentarnya menyusul perintah Hakim Distrik AS Analisa Torres yang menolak mosi SEC untuk menjatuhkan pembelaan fair notice Ripple.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022