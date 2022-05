Robinhood Luncurkan Dompet Web 3.0 Non-Kustodian

Robinhood, platform perdagangan populer, telah mengumumkan peluncuran dompet Web 3.0 non-kustodian sendiri dengan kompatibilitas NFT yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke pasar NFT.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Sebelum peluncuran, platform tersebut telah membuat posting video promosi di Twitter yang menjelaskan bagaimana dompet tersebut akan digunakan.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022