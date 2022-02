Pemerintah Rusia dan Bank Rusia tampaknya ingin mengakui kripto sebagai mata uang, informasi didapat dari laporan lokal.



Rusia akan secara resmi mengakui kripto sebagai mata uang, berdasarkan laporan berita luar negeri.

Menurut laporan yang diterbitkan pada Rabu pagi, langkah tersebut mengikuti kesepakatan antara pemerintah dan bank sentral tentang bagaimana mengatur industri senilai $2 triliun tersebut ke depan.

