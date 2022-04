Miliarder Ricard Salinas Pliego, orang terkaya ketiga di Meksiko menurut daftar orang kaya terbaru Forbes, telah mengungkapkan bahwa Bitcoin merupakan bagian terbesar dari portofolio likuidnya.

Salinas, yang sebelumnya telah mendesak investor untuk mengisi sebagian dari portofolio mereka dengan Bitcoin, berbicara pada konferensi Bitcoin 2022 di Miami pada hari Kamis.

" Saya memiliki portofolio yang likuid. Saya memiliki 60% di Bitcoin dan ekuitas Bitcoin, serta kemudian 40% di saham aset fisik seperti minyak, gas, dan penambangan emas. Dan di situlah saya berada ," kata pimpinan Grupo Elektra tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, total Bitcoin dan produk terkait milik Salinas Pliego meningkat secara signifikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, miliarder Meksiko tersebut mengatakan bahwa sekitar 10% portofolionya merupakan BTC.

Selain itu, komentar terbarunya menunjukkan Bitcoin adalah investasi yang lebih baik daripada memegang obligasi pemerintah.

" Saya pasti tidak memiliki obligasi ," katanya pada panel di konferensi. Dia kemudian menyebut obligasi sebagai "investasi yang mengerikan", yang tidak akan dia sentuh bahkan dengan "tiang setinggi 10 kaki".

Dengan obligasi menuju pengembalian terburuk mereka dalam lebih dari tujuh dekade di tengah pengetatan moneter bank sentral dan kenaikan suku bunga, Salinas mengatakan Bitcoin merupakan aset yang lebih baik. Tentang kinerja obligasi, dia berkata:

" Itu merupakan hal terburuk. Maksud saya, hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda adalah Anda mendapatkan kembali $100 Anda. Itu hal terbaik yang bisa terjadi ."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022